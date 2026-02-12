David Sánchez, contundente con el "fracaso" de Real Madrid y FC Barcelona en la Superliga

Celia Pérez 12 FEB 2026 - 06:32h.

Ayer se anunció el acuerdo para poner fin a la Superliga

Al Khelaifi defiende a Florentino Pérez tras el fin de la Superliga: "Si alguien dice que ha perdido, es un estúpido"

El proyecto de la Superliga de fútbol, una competición europea de los principales clubes del continente, ha acabado casi cinco años después de ser propuesta con el acuerdo suscrito este miércoles por la UEFA, los Clubes Europeos (EFC) y su hasta ahora único valedor, el Real Madrid. Tras muchísimo tiempo en un tira y afloja por crear una competición al margen de la Champions, y tras la retirada del Barcelona, el club blanco ha decidido aparcar su proyecto y "resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga".

Sobre todo ello ha hablado David Sánchez en ElDesmarque Madrugada, mostrándose muy crítico tanto con Real Madrid como con el Barcelona. "Tanto el Real Madrid como el Barcelona, que han sido los dos últimos en abandonar el barco de la Superliga, han fracasado en su intento de crear una nueva competición. La idea principal era cambiar el formato, hacer una competición al margen de la UEFA y al final, a tragar y a seguir con la UEFA", comenzó exponiendo el tertuliano.

"Lo primero, UEFA gana dinero gracias a los equipos y ahora los equipos quieren tener el mando y la autoridad para negociar los derechos. Los derechos los va a negociar la UEFA y la UEFA te va a dar unas migajas más para que te calles", acabó añadiendo sobre el adiós al proyecto de la Superliga.

Tras el abandono de la mayoría de los clubes fundadores, solo el Real Madrid y el Barcelona continuaron defendiendo la iniciativa. El pasado 7 de febrero, el Barça anunció su desvinculación de la Superliga y este miércoles el club blanco ha alcanzado un comunicado para informar de un acuerdo con la UEFA y los clubes europeos por el bien del fútbol, cuyos principios servirán para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, poner fin a la misma.