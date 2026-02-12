Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Superliga

David Sánchez, contundente con el "fracaso" de Real Madrid y FC Barcelona en la Superliga: "A tragar y seguir con la UEFA"

David Sánchez, contundente con el "fracaso" de Real Madrid y FC Barcelona en la Superliga
David Sánchez, en ElDesmarque Madrugada. ElDesmarque
Compartir

El proyecto de la Superliga de fútbol, una competición europea de los principales clubes del continente, ha acabado casi cinco años después de ser propuesta con el acuerdo suscrito este miércoles por la UEFA, los Clubes Europeos (EFC) y su hasta ahora único valedor, el Real Madrid. Tras muchísimo tiempo en un tira y afloja por crear una competición al margen de la Champions, y tras la retirada del Barcelona, el club blanco ha decidido aparcar su proyecto y "resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga".

Sobre todo ello ha hablado David Sánchez en ElDesmarque Madrugada, mostrándose muy crítico tanto con Real Madrid como con el Barcelona. "Tanto el Real Madrid como el Barcelona, que han sido los dos últimos en abandonar el barco de la Superliga, han fracasado en su intento de crear una nueva competición. La idea principal era cambiar el formato, hacer una competición al margen de la UEFA y al final, a tragar y a seguir con la UEFA", comenzó exponiendo el tertuliano.

PUEDE INTERESARTE

"Lo primero, UEFA gana dinero gracias a los equipos y ahora los equipos quieren tener el mando y la autoridad para negociar los derechos. Los derechos los va a negociar la UEFA y la UEFA te va a dar unas migajas más para que te calles", acabó añadiendo sobre el adiós al proyecto de la Superliga.

Florentino Pérez hablando como presidente del Real Madrid
Florentino Pérez hablando como presidente del Real Madrid. Europa Press
PUEDE INTERESARTE

Tras el abandono de la mayoría de los clubes fundadores, solo el Real Madrid y el Barcelona continuaron defendiendo la iniciativa. El pasado 7 de febrero, el Barça anunció su desvinculación de la Superliga y este miércoles el club blanco ha alcanzado un comunicado para informar de un acuerdo con la UEFA y los clubes europeos por el bien del fútbol, cuyos principios servirán para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, poner fin a la misma.

Temas