Asís Martín Bilbao, 12 FEB 2026 - 09:59h.

El Athletic necesita gol, refuerzos para marzo y cambiar en Anoeta la historia de las semifinales de Copa

Tras el derbi toca visitar al Real Oviedo este domingo en el Carlos Tartiere (14.00h.)

El Athletic Club, con una noche muy dura que reposar, este miércoles caía frente a la Real Sociedad en la ida de la semifinal de la Copa del Rey disputada en San Mamés con un marcador de (0-1) merced a un gol de Beñat Turrientes que daba ventaja a los de Rino Matarazzo para una eliminatoria que aún así se resolverá en el estadio de Anoeta el 4 de marzo.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas de ese encuentro de alta rivalidad, aunque ya miran de reojo al Real Oviedo, colista al que se visita este domingo en el Carlos Tartiere en otro partido de victoria obligada para los leones de Ernesto Valverde tal y como está LALIGA con esa búsqueda de "los 42 puntos".

Borja Conde

Derrota inapelable del Athletic en la ida de la semifinal de copa ante una Real Sociedad que fue muy superior durante todo el partido. Los rojiblancos se vieron desbordados por dentro ante los continuos apoyos al primer toque de los centrocampistas visitantes que superaban siempre la presión local desajustada.

Ni siquiera los 4 cambios en el minuto 55 hicieron reaccionar al Athletic, que se vio desarbolado en el arranque de la segunda mitad. Nada que objetar al resultado que se me antoja incluso corto para los méritos vistos sobre el césped. Solo queda apelar al milagro en la vuelta.

Mikel Bizar

Un juguete roto. Eso somos a día de hoy. Sin cuerpo, sin alma y sin espíritu. Enfrente, una Real que ha sido superior en todas las fases, con y sin balón. Merecida victoria de los vecinos que si esto no mejora y si el partido de vuelta se parece un poco a este, poco miedo les vamos a meter. Curiosamente, el gol de la Real ha venido con la mejoría del equipo con los cuatro cambios del Txingurri, si bien ya nos habían perdonado unas cuantas.

A día de hoy diría que el partido de vuelta es mero trámite, este equipo no tiene nada que ver con el del año pasado. O se alían los astros o vuelve el Ciervo Oihan Sancet y hace mejores a sus compañeros. Pero si de ello dependemos, lo llevamos claro.

Potxolo Artaburuak

Lo mejor del partido, el resultado, pues una Real que parecía que jugaba en casa, ha sido muy superior a un pésimo Athletic que sale relativamente vivo teniendo en cuenta que esto no ha acabado todavía, aunque las sensaciones no son del todo optimistas, pero hasta que el arbitro no pite el final el próximo cuatro de marzo, las esperanzas, aunque pendientes de un hilo, se mantienen.

Curiosamente, el gol de la Real ha llegado en el momento que mejor estaba jugando el Athletic, pero al equipo se le hacen muy largos los noventa minutos, generando muchas dudas atrás, desaparecidos en el centro del campo e inoperativos en ataque, además de lentos, imprecisos y carentes de planteamientos de centro de campo hacia adelante.

No soy nada optimista para el partido de vuelta pero, de peores hemos salido.

Deme Eguia

La situación de muchos jugadores supone que las alineaciones actuales nos sorprendan y nos hagan dudar a los aficionados, pero tengo que decir que el equipo estaba respondiendo a la superioridad en el planteamiento y en la condición física de la Real, que el Athletic no podía contrarrestar la velocidad y los rondos que sus contrarios les imponían.

Tenemos que decir que la Real ha rematado más que el Athletic, pero Padilla ha estado muy bien y en esto del fútbol cuentan los goles que se meten, no las ocasiones que se tienen. Lástima que el gol haya venido por la falta de entendimiento entre Ruiz de Galarreta y Jauregizar dejando a la defensa descolocada y aunque Padilla ha hecho una buena parada a Guedes, no ha podido parar la de Turrientes.

Me parece que los medios del Athletic tienen demasiada libertad y dejan el medio bastante desguarnecido en muchas ocasiones. No es que falten jugadores ofensivos, es que no llegan a la zona de finalización y la desidia de Iñaki Williams y la falta de intensidad de Unai Gómez, hace que el equipo, por mucho que Guruzeta luche arriba en solitario, o que Robert Navarro desborde por su banda, el equipo no inquieta.

Lo de Iñaki y su comportamiento en muchas jugadas es para hacer un estudio intenso sobre su condición física y la compresión del juego por su parte. De Adama Boiro prefiero no decir nada ofensivo. Es jugador del Athletic. Se puede y se debe romper una lanza por Lekue, no creo que se le pueda criticar en nada, ha hecho un partido muy completo.

Selton que es un jugador vistoso, incluso malabarista con el balón, ha hecho regates de virtuosismo pero me gustaría que finalizase alguna jugada. No sé si el Athletic ha hecho un buen partido o malo. Sé que la Real ha sido mejor, por lo que el Athletic ha respondido a la exigencia de su situación con tanto lesionado.

Antes de empezar yo abogaba por un empate y ganarles la eliminatoria en Anoeta, como hemos perdido 0-1, me inclino por ir a Donostia dentro de tres semanas, con gente recuperada de sus lesiones y con más vitaminas que las que tenemos ahora y ganarles 1-3. ¡Aúpa Athletic!

Gorka Bizar

Nada, que este equipo de luces y sombras se acomoda en las sombras. Corto resultado para lo que podía haber sido. Los vecinos han sido superiores en casi todo momento y el Athletic con su habitual falta de intensidad parecía no querer ni intentar remontar. Habrá que esperar a mostrar otra cara y otra disposición en el partido de vuelta.

Lo mejor del partido es ver la emocion de una persona que pisaba por primera vez San Mamés y cumplía el sueño de su padre albaceteño de ver jugar a “su Athletic”. Solo ha faltado el gol para verla disfrutar de verdad. Espero poder traerla otra vez y que vea al Athletic peleón y guerrero de siempre y no a este “descafeinado”.

Borja Osorio

En la línea de la temporada, el Athletic se marca otro partido lamentable, excepto los primeros 20 minutos los de Valverde no han dado sensación de poder inclinar la balanza a su favor. El equipo de San Sebastián ha sabido maniatar a los rojiblancos y contragolpear con mucho peligro. Oyarzabal demuestra, a diferencia de los rojiblancos, que es un futbolista de talla mundial y él solo ha vuelto loco a los defensores rojiblancos. A alguno le queda muy grande la élite,...

El segundo tiempo ha sido un monólogo donostiarra y han sido infinitamente superiores, ni los cambios realizados por el entrenador local han sido capaces de revertir la situación. Lo bueno es que dentro de 3 semanas peor no podemos estar, la temporada ilusionante está a punto de acabar en temporada desastrosa. Algunos futbolistas deben de empezar a demostrar la apuesta del club por ellos, porque es realmente vergonzoso su rendimiento.

Raúl Guerrero

El Athletic se aferra al más difícil todavía. Derrota de los rojiblancos ante una Real que ha sido muy superior sobre todo en la segunda mitad. Tras una primera parte igualada, el Athletic no puede en la segunda parte con una Real que ha puesto más intensidad, más calidad y más ganas de llevarse la victoria. 0-1 y podía haber sido peor.

El 4 de marzo será la vuelta y habrá que lidiar en Anoeta con lo que eso conlleva, cosas más difíciles se han visto y esperemos ver a un Athletic con más ganas de querer llegar a otra final. Solo queda confiar en este equipo que es capaz de lo mejor y lo peor. Tengamos fe y sigamos creyendo.

Carmelo Rodrigo

Jaque realista al Athletic en el primer asalto de la semifinal copera. Derrota en casa por un gol, resultado adverso pero en absoluto irreversible...si nuestro equipo fuera medianamente reconocible. Lo que de verdad nos preocupa a los hinchas zurigorris es haber sido testigos de una superioridad total de los donostiarras, tanto en fútbol desplegado como en táctica, acierto y muchas cosas más. Y eso que, sin hacer una gran primera parte, ya podían haberse ido con ventaja al descanso si el VAR concede un penalti a la Real, inexistente pero que en el actual fútbol-ficción se pita casi siempre.

Bueno, queda casi un mes para reponerse. A centrarse en la Liga y mantener el ánimo arriba.