Celia Pérez 12 FEB 2026 - 07:49h.

La tertuliana comenta la situación del conjunto rojiblanco tras caer en la ida de semis

El Athletic Club cayó este miércoles en la ida de semifinales de Copa del Rey en casa. Ante su afición, en San Mamés, y en un derbi frente a la Real Sociedad, el cuadro de Ernesto Valverde no pudo superar a su rival y todo queda emplazado a la vuelta que se jugará el miércoles 4 de marzo en Anoeta. No es ningún secreto que la temporada del club zurigorri no está siendo la esperada para todos los athleticzales, más teniendo en cuenta la ilusionante campaña anterior, pero pese a todo, el Txinguirri tiene crédito para rato.

Así lo ha defendido Irene Junquera en ElDesmarque Madrugada, en donde la tertuliana reconoce que a pesar de que no es la mejor temporada, Valverde se ha ganado a base de trabajo la confianza en él y en su equipo. "No está siendo buena la temporada, pero vamos a ver si no se mira siempre el mismo y se hace una análisis global de la situación. Valverde tiene crédito suficiente como para por lo menos ir un poquito de otra forma porque están en semis", aseguró.

Su opinión llega después de que el conjunto bilbaíno haya quedado apeado de la UEFA Champions League en la fase de liga, no haya comenzado del todo con buen pie estas semis de Copa y esté firmando un paso un tanto irregular en LALIAGA. De hecho, en la competición doméstica, antes de ganar al Levante, el Athletic llevaba hasta seis encuentros sin conocer la derrota.

Todo ello ha llevado que el cuadro rojiblanco se sitúe en la zona media de la tabla, en la décima posición, con 28 puntos. Seis por arriba del descenso y a seis de los puestos de Europa que ahora mismo marca el Espanyol con 34 puntos. Vivo en Copa y con un margen prudencial para aspirar a competir por Europa, Valverde tiene crédito, y de sobra.