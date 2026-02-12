Fran Fuentes 12 FEB 2026 - 01:03h.

También avala el trabajo de Pellegrino Matarazzo: "Estamos todos muy contentos con él"

Uno por uno de la Real Sociedad ante el Athletic en San Mamés: dos brillan por encima de todos

Carlos Soler ha comparecido tras la victoria por la mínima de la Real Sociedad frente al Athletic Club merced a un gol de Beñat Turrientes (muy celebrado por sus amigos). El centrocampista, que se ha consagrado como titular tras un inicio de curso titubeante y con problemas físicos, ha reconocido que está disfrutando del fútbol con Pellegrino Matarazzo. Así las cosas, el valenciano siente que el equipo muestra muchas virtudes desde su llegada, desde la solidez defensiva hasta la capacidad de dominar los partidos y generar fútbol de ataque.

Lo ha hecho en El Partidazo de COPE, donde, además, ha confirmado que "Estaba bien, solo un poco cansado ya al final. Es mucho trote lo que llevamos. Pero bien, bien. Contentos y con ganas de más".

Posteriormente, ha hablado del cambio que ha experimentado el equipo con Pellegrino Matarazzo: "Es muy cercano. La verdad es que los jugadores... bueno, hablo por mí, pero creo que todos estamos bastante contentos con él. En inglés, hablamos en inglés, sí, sí. A día de hoy hay que aprender un poco de todo, hablamos en inglés. La comunicación es muy fluida, y en algún caso que no lo entienda está el traductor y ya está. Pero la verdad es que es muy cercano, es un grandísimo entrenador, lo está demostrando. Ojalá que continúe esta racha", reconoce.

Carlos Soler elogia a Pellegrino Matarazzo: "Estamos con una confianza grande"

En este sentido, Carlos Soler siente que es un técnico que pone sus límites, pero en un principio opta más por el buen trato y la mano izquierda que por marcar las distancias: "Bueno... de momento creo que no ha llegado nadie tarde. Es estricto. Obviamente tiene sus pequeñas normas dentro del vestuario, pero bueno, con nosotros es súper cercano y buena persona, la verdad. La verdad es que disfrutamos mucho en el campo. Estamos con una confianza muy grande y creo que se nota. Creo que se ve que estamos compactos, que tenemos la pelota, dominamos el partido y que tenemos muchas ocasiones", comenta.

Por último, no alude a nada en concreto sobre el cambio de dinámica del equipo: "Creo que tenemos una plantilla muy buena. Tenemos muy buenos jugadores desde el principio de la temporada. Lo que pasa es que a veces, en el fútbol, no salen las cosas bien desde el principio. A veces un cambio de entrenador y de dinámica lo cambia todo. En este caso creo que tenemos jugadores muy buenos, un staff muy bueno también. Llevamos una racha espectacular y ojalá que aguante", sentencia.