Fran Fuentes 11 FEB 2026 - 23:42h.

"Es una emoción de la hostia", reconocen tras verle marcar

Lekue y Alex Padilla creen que "es remontable, es posible" y que en "Anoeta lo sacamos seguro"

Beñat Turrientes ha sido uno de los jugadores más destacados del triunfo de la Real Sociedad frente al Athletic Club en San Mamés. Un día muy especial para el joven mediocentro txuri urdin, que logró un gol importantísimo para su equipo en un momento clave. Y es que el suyo es un caso especialmente especial, valga la redundancia. No en vano, arrancó sin minutos la temporada de la mano de Sergio Francisco. No obstante, Pellegrino Matarazzo le ha recuperado para la causa de manera espectacular. Ahora, el jugador es decisivo en un partido de la entidad de un derbi en semifinales de la Copa del Rey y tiene al equipo por delante de cara a la vuelta, que se disputará en tres semanas. Así las cosas, la felicidad es máxima. La suya y las de todos los que le rodean.

Para muestra, los amigos del futbolista. Y es que, cuando en ElDesmarque nos disponíamos a charlar con algunos aficionados en los aledaños de San Mamés para que nos contaran sus sensaciones a la final, uno de los grupos que se han parado con nosotros han resultado ser los mejores amigos del propio Beñat Turrientes.

Así nos contaban ellos mismos cómo habían vivido el partido de su amigo: "El partido, muy bien. Somos de la cuadrilla de Turrientes. Ha marcado gol, es una emoción de la hostia. Estamos muy contentos", reconoce uno de ellos. Otro admite que la noche ha sido inmejorable tanto para la Real Sociedad como para el propio jugador: "Mejor no podía ir, ganando con el gol de Turri no podía ir mejor. Estamos esperando a la vuelta pero con muchas ganas que juegue Turri otra vez y que me traiga otro", asevera.

Sobre la hipotética final, la reportera de ElDesmarque les ha preguntado si estaban ya pensando en comprar los billetes a Sevilla para disputar la gran final. La respuesta no ha podido tener más aura: "¡Eso está comprado desde hace mucho tiempo! Pena volver a casa ahora, pero mañana hay que ir a trabajar. ¡Aupa Real! ¡Aupa Beñat!", finalizan.

De este modo, la cuadrilla de Beñat Turrientes no puede estar más feliz por su amigo, quien le ha dado la vuelta este curso a una situación complicada y ha logrado un gol importantísimo para la Real Sociedad. También queda claro que están ya pensando en la final, que tendrá lugar el próximo 18 o 19 de abril.