Pablo Sánchez 11 FEB 2026 - 10:45h.

Compartir







La Real Sociedad afronta una nueva semifinal de Copa del Rey. Los txuri urdin se juegan, nada menos que ante su eterno rival, un billete para la gran final de Sevilla del próximo mes de abril. Un escenario del que guardan recuerdos imborrables tras su última conquista. El idilio del cuadro gipuzkoano con el torneo del KO se extiende temporada tras temporada y es uno de los grandes legados que ha dejado Imanol Alguacil y que ahora lleva por bandera Pellegrino Matarazzo.

Esta Real Sociedad no tiene nada que ver con la que arrancó el curso con Sergio Francisco. El cambio de piezas en el banquillo le ha sentado al equipo de maravilla y eso se refleja en el día a día y en cada resultado. Y la Copa cobra especial importancia en todo este resurgir. Cuando la temporada parecía perdida, Matarazzo logró reconducir la situación y llevar al equipo a su tercera semifinal consecutiva. A dos partidos de una nueva final.

Matarazzo lleva por bandera esa ambición y ese mimo que tenía Imanol Alguacil por la Copa y por cada rival al que se medían sin importar la categoría. Y ese respeto por el torneo es el que permite a los txuri urdin volver a toparse cara a cara con la historia.

Borja Viguera y la ambición de Matarazzo

El ímpetu y las ganas que está mostrando Matarazzo lo han convertido en el entrenador de moda de LALIGA EA SPORTS y en el seno realista muchos ven en él la figura de un Imanol que hasta hace unos meses comandaba la nave. Esa ambición de la que hablamos es lo que destaca su afición y también algún integrante del club como el exfutbolista Borja Viguera, quien vivirá el derbi de manera muy especial tras su paso por las dos entidades.

En una entrevista de la periodista Marta Gonzalo en As, el actual técnico compara la importancia que le daba Imanol a la Copa con la que le está dando Pellegrino en la actualidad. Un camino común que podría desembocar en un éxito similar.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad saca pecho por su última Copa y calienta la semifinal ante el Athletic

"En la Real, Imanol le dio bastante seriedad a todo esto, de hecho ni cambiaba el portero. Con Matarazzo también se le está dando continuidad y por ejemplo ahora te plantas en una semifinal con el partido de vuelta en casa y con todo a favor", comentó al respecto.