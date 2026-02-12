Serhat Pekmezci, mentor de Güler, asegura que el turco "está sufriendo mobbing"

Serhat Pekmezci señala al Real Madrid. O más bien a sus jugadores. El mentor de Arda Güler, que además fue su entrenador durante sus primeros años en el mundo del fútbol, asegura que el turco está sufriendo acoso laboral en el vestuario del club blanco, señalando directamente a sus compañeros como los causantes de esta situación.

"Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda Güler está sufriendo mobbing. No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia", ha declarado Pekmezci en una entrevista en Sports Digitale.

"El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo que no ha podido aceptar a Arda. Por desgracia, son jugadores con un ego muy alto. Arda es muy paciente y consciente, pero incluso él ha empezado a rebelarse pensando '¿Por qué siempre yo?'", añadió el técnico durante la entrevista.

La RAE define el mobbing como "el hostigamiento sistemático y psicológico hacia una persona en el ámbito laboral, capaz de provocarle serios trastornos". "Esta práctica, que busca el aislamiento o la denigración de la víctima, incluye comportamientos reiterados de superioridad o entre compañeros".

Arda Güler, su situación en el Real Madrid y las palabras de Serhat Pekmezci

Durante el presente curso, Güler se ha consolidado como un jugador importante en el Real Madrid. Ha participado en todos los partidos, 35, partiendo como titular en 27 ocasiones, aunque ya se ha quejado en alguna ocasión por ser casi siempre el primer cambio en contextos futbolísticos en los que no parece ser el gran señalado.

En la misma entrevista, Serhat Pekmezci asegura que Klopp "dijo que algunos necesitan irse para llegar" al Real Madrid y que por esta misma situación del vestuario, señalando a los egos, "ya se fue Xabi Alonso".

Además, el técnico también señala que "el Fenerbahce es más grande que el Real Madrid". "Tenemos un equipo de baloncesto que ganó la Champions League, atletas de renombre mundial, Innumerables estrellas han llegado aquí, un entrenador que llevó a la selección brasileña a ser campeona del mundo, muchas leyendas que surgieron de nuestras filas, como Oguz y Aykut", argumenta.