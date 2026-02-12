Diego Páez de Roque Madrid, 12 FEB 2026 - 13:13h.

Thomas Partey ha sido acusado de dos nuevos cargos de violación.

Las reacciones de la afición del Villarreal al fichaje de Thomas Partey: "Qué vergüenza siento ahora mismo"

Thomas Partey ha sido acusado de dos nuevos cargos de violación. El centrocampista ghanés ya iba a ser juzgado en noviembre de 2026 tras negar haber violado a dos mujeres y haber agredido sexualmente a una tercera. Ahora, la Fiscalía de la Corona ha autorizado dos nuevos cargos.

Según informa el medio británico Telegraph, La Fiscalía ha autorizado dos cargos adicionales de violación contra el actual mediocentro del Villarreal.

Un informe de la Policía dicta que "estos nuevos cargos se relacionan con un informe separado de delitos no recientes en 2020 que involucran a otra mujer y son consecuencia de una nueva investigación de la Policía Metropolitana", aunque estas acusaciones se denunciaron por primera vez en agosto de 2025.

Thomas Partey, acusado de dos nuevos cargos de violación

Thomas Partey deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el viernes 13 de marzo en relación a las nuevas acusaciones. Anteriormente, cuando el excentrocampista del Arsenal declaró en septiembre ante el Tribunal de la Corona de Southwark y se declaró inocente de cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual cuando todavía era jugador del conjunto inglés entre 2021 y 2022. El caso tiene juicio fijado para el 2 de noviembre de 2026.

Las condiciones de su libertad bajo fianza no le impiden realizar la práctica profesional de fútbol, aunque sí debe de notificar a la Policía de cualquier viaje internacional con 24 horas de antelación, además de no tener contacto con las denunciantes.

Por el momento, su actual club, el Villarreal, no se ha pronunciado sobre estas nuevas acusaciones. Thomas Partey se perdió el último partido por una lesión en la ingle, pero tampoco está contando demasiado para Marcelino García, quien ya le ha dado algún toque de atención. Suma 1070 minutos repartidos en 21 partidos, 14 de LALIGA, 5 de Champions y 2 de Copa del Rey, sin marcar ni asistir en ninguno de ellos.