Celia Pérez 11 FEB 2026 - 09:06h.

Fue preguntada por la cuestionada jugada entre ambos jugadores

Martín Zubimendi pone en duda la expulsión de Brais Méndez en el derbi vasco: "¿Qué dice Iturralde?"

La Real Sociedad tendrá que afrontar los dos próximos partidos de LALIGA, contra el Elche y el Real Madrid, sin Brais Mendez. A pesar de los intentos del club donostiarra en tratar de evitar la sanción del jugador, sus esfuerzos han quedado en nada. El equipo txuri urdin terminó indignado por la expulsión de gallego en un encontronazo con Aitor Paredes y ha llegado hasta el Comité de Apelación, pero no ha proliferado y toca asumir la baja del futbolista los dos próximos encuentros.

Pues bien, precisamente sobre esa jugada ha sido preguntada Marta Frías, portavoz del CTA, anoche en El Partidazo de Cope, respondiendo en forma de broma: "¿Sabes qué pasa? Que veo tantas jugadas al día y tantas jugadas los fines de semana que al final ya no sé si son paredes, o muros, o qué son". De esta forma, y entre risas, respondía la portazo del CTA para dar su opinión sobre la polémica jugada.

Por qué fue expulsado Brais Méndez

Guillermo Cuadra Fernández mostró la cartulina roja a Brais Méndez en el 83' tras una polémica acción con Aitor Paredes y por la cual el Comité le ha impuesto dicha sanción "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD (artículo 130.2)".

El colegiado indicó en el acta que la expulsión se debió a producirse con una "conducta violenta por dar un manotazo en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego".

La única parte positiva de la sanción de Brais Méndez es que Pellegrino Matarazzo sí podrá contar con él en la ida de semifinales de Copa del Rey de este miércoles y podrá hacerlo con un futbolista que viene algo más recuperado.