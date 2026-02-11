Asís Martín Bilbao, 11 FEB 2026 - 23:28h.

La Real saca en San Mamés medio billete para la final de Copa ante un Athletic descosido pero vivo

Un mal partido que deja al Athletic tocado pero no muerto para la vuelta en Anoeta

Cayó el Athletic Club, con 9 bajas en su convocatoria, en San Mamés este miércoles por la noche en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo con un (0-1) obra de Beñat Turrientes, un resultado que según el tomatero Iñigo Lekue "es remontable, creemos que es posible".

Según el jugador de Deusto, tras un primer tiempo que "ha estado más o menos igualado, con ocasiones aunque no muy claras para los dos equipos es verdad que al encajar gol te intentas volcar arriba por el empate pero la cabeza te dice que aún te quedaban 90 minutos, pero hemos acabado así con una derrota y a pensar ya en el domingo en Oviedo y también con la vuelta en mente, creemos que todavía es posible" ha repetido.

Como Lekue, Alex Padilla también ve opciones para el Athletic en Anoeta

El guardameta de Zarautz Alex Padilla, el mejor león sin duda esta noche de miércoles en Bilbao, señalaba que "está todo abierto visto lo visto hoy, no tenemos dudas, no tenemos ninguna duda de que el partido de Anoeta lo vamos a sacar adelante, hemos tenido ocasione pero no las hemos aprovechado y ellos sí han aprovechado la suya y así ha acabado el partido".

"Los derbis siempre son disputados y vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, hoy estamos dolidos porque no ha podido ser, pero ya digo que allí vamos a sacarlo seguro". Un partido al que seguramente el Athletic irá en varias semanas con varios jugadores recuperados de la enfermería de Lezama como Alex Berenguer, Dani Vivian, Yuri Berchiche, Oihan Sancet, etc...