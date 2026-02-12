Sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y su recuperación "va más despacio de lo que pensaban"

Saltan las alarmas con la lesión de Jude Bellingham. El jugador del Real Madrid apenas duró 10 minutos sobre el terreno de juego en el partido ante el Rayo Vallecano disputado el pasado 1 de febrero en el Santiago Bernabéu. Una lesión en el muslo tras una carrera hacia la portería contraria le dejó sin poder correr, tumbado en el césped y sustituido con gestos evidentes de dolor.

Unas horas más tarde, y tras someterse a las pertinentes pruebas médicas, el club confirmó una "lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda". Como suele ser habitual en estos casos, dejaron al inglés "pendiente de evolución", aunque todo apuntaba a que estaría cerca de un mes apartado de los terrenos de juego. Es decir, que se perdería el mes de febrero y reaparecería en marzo.

La lesión de Jude Bellingham se alarga: "Va más despacio"

Por contra, las últimas noticias sobre el estado físico del centrocampista invitan a la preocupación. "La recuperación de Bellingham va más despacio de lo que pensaban, sigue con bastante dolor y parece que hasta abril no estará", adelantaron en Onda Cero. El periodista Ramón Álvarez de Mon, unas horas más tarde, confirmó que su tiempo de baja "podría alargarse hasta los dos meses".

Si se cumplen estos próximos pronósticos, Álvaro Arbeloa perdería a un jugador que ha considerado fundamental desde su ascenso al banquillo, si bien es cierto que su rendimiento lleva muchos meses siendo foco de críticas. Durante el presente curso, Jude ha participado en 28 partidos y ha sido titular en 25 ocasiones, sumando seis goles y cuatro asistencias.

Bellingham se perderá con total seguridad los próximos compromisos ligueros del Real Madrid ante Real Sociedad, Osasuna y Getafe, además de la eliminatoria de playoff de la Champions League ante el Benfica. Si se acaba perdiendo también el mes de marzo, no podría jugar tampoco una hipotética ronda de octavos de final de la Champions ante el Manchester City o el Sporting CP, además del derbi ante el Atlético del día 22.