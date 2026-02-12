Sólo ha disputado dos partidos este curso y lleva sin jugar desde agosto tras someterse a una artroscopia

Gavi está viviendo sus momentos más complicados como jugador del FC Barcelona. El centrocampista se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en noviembre de 2023, durante un partido con España. Han pasado más de dos años desde entonces, pero los problemas físicos no le han permitido tener continuidad. Esta temporada, sin ir más lejos, sólo ha disputado dos partidos y lleva sin jugar desde el mes de agosto.

El andaluz jugó 20 minutos en la primera jornada ante el Mallorca y 45 minutos en la segunda, frente al Levante. Eso fue a mediados de agosto de 2025. Y desde entonces, nada. Unas molestias en la rodilla hicieron saltar las alarmas hasta que, finalmente, se decidió pasar por quirófano.

Lesión de Gavi y cuándo volverá a jugar

El pasado 23 de septiembre, el Barça anunció que Gavi se sometía a una artroscopia "para solucionar la lesión en el menisco interno". "Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco", informó la entidad en su comunicado médico.

Habitualmente, los partes médicos no suelen estipular un tiempo de baja. Pero en aquella ocasión el Barcelona sí lo hizo, al menos de manera aproximada: "El tiempo de recuperación se estima en torno a cuatro o cinco meses".

Aquello se produjo a finales de septiembre, por lo que los cuatro meses ya se cumplieron a finales de enero. Es decir, que este mes de febrero debe ser clave para su reaparición, aunque de momento no tiene fecha de vuelta. No estará este jueves ante el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey y tampoco el próximo domingo en la cita liguera frente al Girona. Habrá que esperar a comprobar su evolución durante los próximos días o semanas para ver si tiene minutos antes del parón de selecciones de marzo.

El calvario de Gavi con las lesiones desde 2023

Lo cierto es que el centrocampista está sufriendo un auténtico calvario. Todo comenzó el 19 de noviembre de 2023 en el José Zorrilla de Valladolid, donde España se enfrentaba a Georgia en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Una Eurocopa que acabó ganando año y medio después sin el andaluz en el césped.

Gavi se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no volvió a jugar en la temporada 2023/2024. Reapareció en octubre de 2024, casi un año después, en la jornada 10 ante el Sevilla. Fue cogiendo tono físico y reencontrando sensaciones poco a poco y llegó a participar en 42 partidos, pero firmó un curso bastante discreto desde el punto de vista deportivo: tres goles, tres asistencias y sólo 20 titularidades, la gran mayoría a partir de diciembre y enero.

Terminó el ejercicio como un jugador importante en los planes de Hansi Flick, pero en agosto recibió un nuevo revés. Una artroscopia para revisar sus problemas de menisco que le han tenido fuera de combate desde entonces y le han hecho perderse buena parte de la temporada. Todo ello, además, con riesgo de perderse también el Mundial 2026.