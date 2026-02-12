Tiene contrato hasta 2030 y el Atlético pagó 75 millones más variables por su fichaje

Los dos fichajes top del Atlético de Madrid que debían marcar diferencias y están cada día más señalados

Julián Álvarez se ha convertido en el gran protagonista de la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. El argentino centra las miradas antes del partido de ida de semifinales de la Copa del Rey después de los rumores sobre su posible fichaje por el cuadro blaugrana y las palabras de Ronald Araujo, que no han gustado nada en el vestuario colchonero.

No es la primera vez que se sitúa a Julián en la órbita del Barça. De hecho, su agente se ha dejado querer en más de una vez. En este sentido, cabe recordar que el delantero llegó al Metropolitano en verano de 2024 procedente del Manchester City a cambio de 75 millones de euros más variables y tiene contrato hasta 2030, por lo que está totalmente blindado.

La cláusula de Julián Álvarez en el Atlético y el plan del Barcelona

Este miércoles por la noche, en El Larguero, repasaron la situación contractual del atacante. Julián tiene una cláusula de 500 millones de euros, una cifra que parece inasumible no sólo para el Barça, sino para cualquier club europeo.

Pero desde la Ciudad Condal no pierden el interés. E incluso empiezan a señalar posibles cifras de salida. "Al Barça le gustaría poder fichar a Julián, pero lo último que sé es que la aproximación que hicieron era que se iba de precio porque estaba alrededor de 200 millones. No sé si podrían rebajar eso", contó el periodista Santi Ovalle en la Ser.

En cuanto al Atlético, "en marzo entra la nueva propiedad. Entiendo que por dinero no va a ser, van a meter mucho dinero a través de la filial dedicada al mundo del deporte para potenciar mucho más los recursos deportivos. Si me dices que vas a salir Julián por 200 millones porque vas a traer a dos megacracks por 100 millones... Pero en la hoja de ruta del Atlético de Madrid bajo ningún concepto está desprenderse de Julián", contaron en el programa.

Sobre una posible salida el próximo verano, aseguran que desde el Barça saben que "es una operación que sólo se puede activar si el jugador y el Atlético de Madrid se prestan a ello". Y que, "por ahora, es una operación imposible".