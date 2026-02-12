Diego Páez de Roque Madrid, 12 FEB 2026 - 09:38h.

Lewandowski prioriza su estabilidad familiar al dinero en otros clubes

Uno de los temas a tratar en Can Barça de aquí a final de temporada es la continuidad de Robert Lewandowski. El contrato del delantero polaco expira el próximo mes de junio y desde el club aún están barajando su posible renovación debido a su edad.

Mientras tanto, clubes de todo el mundo están pendientes de la situación del '9' culé para intentar hacerse con sus servicios en caso de que no renueve con el conjunto catalán. Aunque, según ha informado Mundo Deportivo, Robert Lewandowski no tomará una decisión hasta pasadas las elecciones a la presidencia del FC Barcelona.

El medio catalán ha desvelado algunas de las múltiples ofertas que está recibiendo el delantero centro. Además del ya conocido interés del Chicago Fire, el diario deportivo añade al AC Milán, Atlético de Madrid, Fenerbahce y Arabia Saudí, eso sí, con menos certezas.

La prioridad de Robert Lewandowski

Si finalmente Robert Lewandowski se cambia de club, seguramente lo haría ganando más dinero, especialmente en Estados Unidos o Arabia Saudí, a donde muchos de los mejores jugadores europeos se han mudado por las condiciones económicas. Además, en caso de que el Barcelona le ofrezca una renovación, esta sería a la baja y el club seguiría en busca de un sustituto.

Sin embargo, esta no es la prioridad del delantero polaco. Con casi 38 años -que cumplirá en el próximo mes de agosto- Robert Lewandowski busca la estabilidad y felicidad familiar que ha encontrado en Barcelona. Es por ello que, si el club catalán decide ofrecerle una renovación, esta será la prioridad del atacante que sigue rindiendo pese a no contar con tantos minutos como los años anteriores.

En la presente temporada, entre todas las competiciones oficiales, Robert Lewandowski ya suma 13 goles y una asistencia en aproximadamente 1500 minutos. Además, pese a su rol de rotación en la posición de '9' con Ferran Torres, sigue siendo una pieza clave para Hansi Flick como ha demostrado en varios de los partidos más importantes del curso.