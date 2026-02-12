Luces y sombras para Aston Martin y Fernando Alonso en Baréin: hay mucho trabajo por delante

Casi 100 vueltas de Fernando Alonso en su día de test en Baréin deja luces y sombras en Aston Martin

Fernando Alonso cierra una jornada en Baréin más complicada de lo esperado, y lo ha sido por diferentes motivos. La expectación era máxima, sobre todo tras ver cómo Lance Stroll no pasaba de las 36 vueltas el primer día. Mientras que en Aston Martin justificaban la ausencia del canadiense durante la tarde del miércoles por "anomalías" en la unidad de potencia, la cruda realidad es que algo grave estaba sucediendo. El día iniciaba relativamente bien para los intereses de Alonso y, si Stroll no hubiera sido contundente en sus declaraciones, los 'alonsistas' verían con buenos ojos la hoja de ruta del español. A fin de cuentas, el AMR26 no ha tenido problemas mecánicos a simple vista y ha aguantado las casi 100 vueltas que Alonso ha dado durante el día. Insisto. Sobre el papel, está bien. Luego estarán los casi cuatro segundos de distancia que hay entre Fernando y Charles Leclerc (el monegasco ha sido hoy el más rápido), pero esa no es la vara de medir.

Luces y sombras. Como si de una montaña rusa se tratase, todos los aficionados de Fernando Alonso han vivido una jornada agónica emocionalmente. De verse dentro y de verse fuera de la pomada; de creer que el plan es exactamente el que están realizando a corroborar la desesperación que existe en el box. Desde la lejanía es complicado llegar a conclusiones certeras, pero por lo que llega de Baréin... en ese box están muy desesperados. Antonio Lobato mismo. "Fernando Alonso se ha bajado del coche y ha tirado los guantes. No están donde querían, ni de lejos". Eso posteaba el periodista en su cuenta de Instagram. Otros presentes también han reportado las caras largas y tensas que hay en el box. Todo, por problemas en la refrigeración del motor o en la poca capacidad de revolución que tiene dicho motor. Honda parece estar sobrepasada.

Fernando Alonso 'salva' los muebles

La realidad es que hay poco donde rascar. De las declaraciones de Stroll donde dice, literalmente, que lo mejor del AMR26 es la decoración... nada positivo se puede sacar. Un tirón de orejas público innecesario y prematuro. Que ojo, puede que tenga razón y la frustración le haya superado. Pero en una jornada donde el ambiente ya era extraño, la estrategia debió ser otra.

En lo puramente deportivo, Alonso no ha podido destacar más de la cuenta. Ha dado 98 vueltas, algo positivo. Y es que el coche parece fiable. No rápido, pero sí fiable. Su mejor tiempo ha sido un 1:38.248, quedándose a casi cuatro segundos del mejor crono marcado por Charles Leclerc. Además, la tanda más larga del asturiano ha sido únicamente de 11 vueltas, con el neumático medio. Un dato que deja a todo mundo muy frío. Lo peor tanto para Aston como para Alonso, es que hasta la semana que viene el español no volverá a ponerse al volante del AMR26.

Sacar conclusiones tras tan solo dos días de test es algo prematuro. Aston Martin y Honda tienen mucho trabajo por delante, eso es indudable. Pero sí que preocupa ver cómo el AMR26 es incapaz de estar al nivel de otros monoplazas. Ya sea porque esté capado, estén teniendo cuidado o que realmente haya problemas graves. La 'suerte' que tiene el equipo recae en la experiencia que hay en el box. Alonso, Newey, Mike Krack... No digo que el optimismo tenga que mantenerse en lo más alto; digo que aún es pronto para tirar la toalla.