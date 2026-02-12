Martín Presa ya ha cogido el teléfono al Oviedo y los clubes negocian la fecha

El Rayo Vallecano y el Real Oviedo buscan una fecha para colocar el partido aplazado. Por primera vez tras varios días desaparecido, el club carbayón ha conseguido contactar con Raúl Martín Presa, presidente de la entidad madrileña, con el objetivo de encontrar un hueco en el calendario para la disputa del encuentro. Y todo apunta al mes de marzo.

Según informa la Cadena Cope, los dos clubes están hablando de ubicar el encuentro en la semana del 2 de marzo. "La preferencia del Oviedo es jugar el miércoles 4", señalan, asegurando que Presa, por fin, ha cogido el teléfono a los mandatarios del equipo asturiano. De momento, no hay una decisión definitiva al respecto, pero los dos clubes tienen fijados sus partidos de la jornada anterior el sábado, mientras que en la posterior el Rayo juega el domingo y el Oviedo, el lunes.

Lo que sí parece ya totalmente descartado es que el Oviedo pueda sumar los 3 puntos sin disputar el partido. La decisión de la suspensión ha generado muchísima indignación en la capital asturiana, pues el anunció llegó apenas cuatro horas antes de la disputa del encuentro, con el equipo ya desplazado y cientos de aficionados llegando a Madrid.

En el primer comunicado del Oviedo, el presidente del Oviedo llegó a reclamar los 3 puntos, pero LaLiga se ha defendido durante los últimos días asegurando que la RFEF no tiene potestad en este ámbito y que la decisión recae sobre el organismo de Javier Tebas, que desde su primer comunicado se puso del lado del Rayo pese al lamentable estado de un césped que empezó a cambiar cinco días antes del duelo.

Las fechas de Rayo y Oviedo antes del partido en Vallecas

La normativa da un plazo a los dos clubes para ponerse de acuerdo a la hora de elegir una fecha para la disputa del encuentro. Si se acaba fijando para el 4 de marzo, entre semana, al Oviedo le pillaría tras recibir al Atlético el sábado 28 de febrero y días antes de visitar al Espanyol a domicilio el lunes 9 de marzo. El Rayo, por su parte, también juega el sábado anterior, en casa ante el Athletic, mientras que el fin de semana posterior visitará al Sevilla el domingo 8.