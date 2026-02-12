Vallecas aún está a la espera de la decisión de LaLiga sobre la disputa del partido

Raúl Martín Presa, desaparecido: "No responde"

Horas decisivas de cara a la disputa del partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. Tras la polémica suspensión del encuentro ante el Real Oviedo, en Vallecas siguen trabajando para tener el césped en las mejores condiciones con vistas al próximo domingo. Aún no hay una decisión en firme sobre dónde se jugará el duelo, pero sí que se ha tomado la primera decisión oficial al respecto.

Y es que este jueves, a la espera de noticias por parte de LaLiga, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el partido del próximo domingo, que se disputará a las 16:15 horas. Sea donde sea, con Vallecas como opción predilecta, habrá un dispositivo especial de seguridad en torno al recinto.

La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales en el sistema de venta de entradas, la localización de las aficiones dentro del estadio y el control de acceso al recinto deportivo. Además, las fuerzas de seguridad reforzarán el control y sus despliegues preventivos en lo referido a la vigilancia de los aficionados.

Dónde se jugará el Rayo Vallecano-Atlético de Madrid

Todo ello, sin decisión aún sobre dónde se jugará. LaLiga tuvo que suspender el pasado sábado el duelo ante el Oviedo debido al mal estado del césped, que el Rayo había empezado a cambiar el lunes de la misma semana. Días más tarde, el césped todavía está lejos de sus mejores condiciones y la disputa del duelo en Vallecas está en el aire.

Este jueves, en teoría, será un día decisivo para conocer dónde se disputará el duelo. En caso de que el organismo no autorice a Vallecas debido precisamente al césped, el encuentro se trasladaría al estadio de Butarque, en Leganés. Lo que sí parece claro es que el partido se disputará el domingo, sea en un recinto o en otro, y no se aplazará como sucedió con el Oviedo.