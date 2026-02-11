Redacción Valladolid Valladolid, 11 FEB 2026 - 22:44h.

Petición de Presa a Solares

El Real Valladolid toma una decisión con Tevenet: aguanta... de momento

El Real Valladolid vive una de las peores crisis deportivas de su historia y el Rayo Vallecano tiene una buena situación deportiva llegando a jugar incluso esta temporada en la UEFA Conference League, pero una mala situación en lo extradeportivo, con las paupérrimas condiciones del Estadio de Vallecas en todos sus rincones. Con esto como contexto, el copresidente blanquivioleta Gabriel Solares ha atendido a las peticiones del presidente rayista, Raúl Martín Presa.

Y es que, como ha podido saber ElDesmarque, el Pucela ha cedido temporalmente cinco luces de crecimiento al conjunto rayista para la mejora del césped de Vallecas, lo que obligó a suspender el partido ante el Real Oviedo el pasado fin de semana. Esto ha sido una petición directa entre presidentes, de Martín Presa a Solares, la cual ha sido atendida por el mexicano. De esta manera, las lámparas ya están en el feudo vallecano para cuidar el terreno de juego para poder jugar el partido del próximo fin de semana.

La petición de Presa tiene sentido, ya que, si una cosa tiene bien el Real Valladolid en los últimos años, es el césped del Nuevo Estadio José Zorrilla, a pesar de lo sucedido en verano por un tema de tiempos y de la escarificación del verde, lo que obligó a suspender el Trofeo Ciudad de Valladolid ante el Getafe CF tan sólo unas horas antes de su disputa.

Esto se refrenda con la distinción otorgada años atrás a Antonio Blanco García del Pino por su cuidado del terreno de juego pucelano en las últimas campañas. No hay que olvidar que el greenkeeper del Real Valladolid fue distinguido en el año 2023 como el mejor de España, llevándose el premio Groundsman por su trabajo en el club blanquivioleta con un equipo de siete personas que tienen que hacer frente, además, a las condiciones y temperaturas extremas de una ciudad como Valladolid.