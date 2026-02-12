Ángel Cotán 12 FEB 2026 - 16:33h.

Los focos se centraron en la mano de Aymeric Laporte... pero hubo más decisiones discutidas

Los expertos arbitrales discrepan por la mano de Aymeric Laporte en San Mamés: "Y no lo hace"

Compartir







Bizkaia / GipuzkoaLa ida de semifinales de San Mamés tuvo de todo. Athletic Club y Real Sociedad afrontaban el primer envite copero en busca de una ventaja para la vuelta y acabó cayendo del lado txuri urdin gracias a una gran segunda parte. Un encuentro de alto voltaje deportivo como el derbi vasco tampoco podía estar exento de polémica. En nuestro fútbol se discute este jueves si fue o no penalti la mano de Aymeric Laporte, pero ambas aficiones sienten que se ha pasado por alto otras dos decisiones rigurosas del árbitro.

Sánchez Martínez a pie de campo y Melero López a los mandos de la Sala VOR tuvieron mucho trabajo en la noche del pasado martes. La gran jugada se produjo en el área rojiblanca tras un cabezazo de Caleta-Car dirección portería.

PUEDE INTERESARTE La charla táctica de Aymeric Laporte al joven Iker Monreal en el túnel vestuarios en pleno descanso

El VAR analizó la jugada, y tras una explicación del trencilla principal a Iñaki Williams y Mikel Oyarzabal, el juego se reanudaba con normalidad y la pena máxima se marchaba al limbo. No obstante, la afición local también protestó una doble decisión que pudo alterar el guion del encuentro, así como la visitante reclamó otra interpretación de Sánchez Martínez que podría haber encarrilado más aún la eliminatoria.

Las otras dos polémicas del Athletic - Real Sociedad de San Mamés

No se habían cumplido los primeros veinte minutos de juego cuando a Sánchez Martínez se le comenzó a acumular el trabajo. Los protagonistas de la jugada fueron Mikel Jauregizar y Carlos Soler con el área bilbaína nuevamente como escenario. El centrocampista txuri urdin cayó en el área y sus compañeros reclamaron la pena máxima.

Repetida la jugada, no se apreció contacto alguno del jugador rojiblanco que motivara la caída del contrario. Entre la hinchada del Athletic demandaron una amonestación por 'piscinazo' y lanzaban la vista minutos atrás. Antes, Soler fue al suelo para robar un balón ante Jauregizar, pero llegó tarde. Los leones pidieron una primera amonestación para el realista por esta jugada... y la hipotética segunda cartulina por su caída en el área.

PUEDE INTERESARTE El Athletic necesita gol, refuerzos para marzo y cambiar en Anoeta la historia de las semifinales de Copa

Un castigo por simulación que sí vio Gonçalo Guedes minutos antes del 0-1 de Turrientes. El extremo entraba en el área de Álex Padilla y cayó al suelo tras una pugna con Iñigo Lekue. El propio lateral rojiblanco reconoció el contacto, aunque de carácter leve. En la Real Sociedad pidieron la pena máxima, nuevamente denegada por el trencilla. Además, el club donostiarra ha decidido presentar alegaciones a la tarjeta amarilla mostrada al jugador luso.

Aunque el malestar es mayor en el bando donostiarra, el arbitraje de Sánchez Martínez no convence a ninguna de las dos aficiones. Estos son algunos de los muchos ejemplos que pueden encontrarse en las redes sociales a razón de estas dos polémicas: