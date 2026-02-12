Fran Fuentes 12 FEB 2026 - 00:18h.

"Es un grandísimo árbitro y el VAR ha estado muy bien", afirma

La charla táctica de Aymeric Laporte al joven Iker Monreal en el túnel vestuarios en pleno descanso

Compartir







Iñaki Williams ha comparecido tras la derrota del Athletic Club frente a la Real Sociedad en la ida de semifinales de la Copa del Rey. El delantero zurigorri, que dispuso de algunas ocasiones para marcar que no pudo materializar, valoró el resultado, dando como un factor positivo que es corto y lo pueden pelear a la vuelta en Anoeta. Del mismo modo, se refirió a la polémica del partido con el penalti no pitado por manos a Aymeric Laporte.

Sobre la polémica, Iñaki Williams ha felicitado al colectivo arbitral por su intervención en la mano de Laporte: "Al principio nos ha dicho que lo iban a revisar. Cuando el VAR le ha llamado, nos ha dicho que la mano que le da es la que más cerca tiene del cuerpo y la tiene prácticamente pegada, que no era punible pitar ese tipo de penaltis. Este árbitro es un grandísimo árbitro. El VAR ha estado muy bien y creo que ha sido lo justo", comentó.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Athletic ante la Real: Alex Padilla y Nico Serrano aguantan el tirón en San Mamés

Antes, en RTVE, el delantero analizó el motivo de la derrota, explicándolo con lo sucedido tras el descanso: "En la primera parte hemos estado muy sólidos, un bloque. En la segunda ellos han encontrado espacios, se han empezado a sentir cómodos y generar ocasiones como para marcar gol. Es una lástima por el esfuerzo que hemos hecho, pero bueno, el resultado está abierto. Un 0-1 no es para bajar los brazos, tenemos que seguir", afirmaba.

Iñaki Williams: "Con este resultado no te puedes dejar nada"

En cuanto a qué le ha faltado al Athletic Club para hacer más daño a la Real Sociedad e intimidar en la portería de Álex Remiro, Iñaki Williams lo tiene claro: "Sobre todo, robar en campo contrario. Cuando nosotros robamos en campo contrario nos sentimos cómodos. En la primera parte hemos tenido jugadas en las que robábamos pero en la segunda ellos nos han desbordado, han encontrado a ese tercer jugador. Llegábamos un poco tarde a la presión y poco a poco te iban metiendo en tu campo, pero bueno, nos queda la vuelta un 0.1 no está imposible. Vamos a ir Anoeta a morir", reflexiona.

Por último, agradece que es un resultado corto y le saca la parte positiva: "Sí, lo bueno que tiene este resultado es que no te puedes dejar nada. Tienes que ir a morir y pase lo que pase dejarte todo en el campo. A partir de ahí estaremos cerca de ganar. Si somos capaces de demostrar lo que somos y de ser ambiciosos podremos sacar un buen resultado", sentenció.