Asís Martín Bilbao, 11 FEB 2026 - 23:33h.

Fuego bajo el diluvio, los athleticzales llevan en volandas el autobús del Athletic a la semifinal de San Mamés

Ernesto Valverde ha analizado lo que ha dado de sí el derbi copero de este miércoles en Bilbao

El Athletic Club, tras golear ante el Levante en LALIGA EA SPORTS, se ha fajado con mucho ardor pero poco acierto este miércoles en San Mamés con un partido de esos que se recuerdan, al recibir a la Real Sociedad en Bilbao en el choque de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026.

Un nuevo derbi vasco fallido (no ha ganado ninguno esta temporada) que tendrá su segunda parte el miércoles 4 de marzo en el estadio de Anoeta y que ha analizado Ernesto Valverde en la sala de prensa 'Jose Iragorri' tras el (0-1) obtenido por los donostiarras de Pellegrino Matarazzo, con el gol de Beñat Turrientes que lo pone muy difícil para el Athletic aunque la distancia, no así en sensaciones, no es muy grande.

"El resultado es corto, tienen ellos ventaja y juegan en casa y van a ir ganando pero hay que intentarlo y todo está abierto aunque ahora más complicado, claro. Sería interesante recuperar varios jugadores para esa vuelta, no sabemos qué puede pasar, pero hoy ellos han estado mejor que nosotros y se les ve en un gran momento de forma y sobre todo de confianza, pero afortunadamente la vuelta no es la semana que viene y vamos a tener semanas limpias entre semana para recuperar jugadores que están lesionados. Eso es muy importante porque el año lo estamos pagando".

"Ese primer tiempo ha estado más igualado aunque las han tenido más claras que nosotros, pero en el segundo periodo han comenzado mejor y nos estaban desequilibrando con su peligro, y hemos intentado igualarnos con los cambios, pero han estado mejor que nosotros. Nos estaban dominando y pensaba en cambiar algo, iba a hacer dos ventanas pero vi que nos hacia falta un revulsivo y por eso metí 4 cambios".

"Nos han faltado recursos ofensivos, claro, lo hemos intentado, llegábamos en el primer tiempo pero hemos disparado demasiado centrados, han defendido bien los centros laterales y hemos apretado pero no hemos llegado con claridad. En el segundo tiempo menos aún pese a un par de situaciones, se veía que ellos en alguna jugada nos podían hacer daño y nos han hecho el gol".