Fran Fuentes 11 FEB 2026 - 22:40h.

El veterano zaguero zurigorri le dio una breve lección y varios consejos antes de la segunda parte

Los expertos arbitrales discrepan por la mano de Aymeric Laporte en San Mamés: "Y no lo hace"

Athletic Club y Real Sociedad han disputado la ida de semifinales de la Copa del Rey en San Mamés. Un encuentro en el que Ernesto Valverde apostó Álex Padilla en portería y otros jugadores jóvenes en el once, como Rego, Adama Boiro e Iker Monreal. Sobre este último, el central del Bilbao Athletic ha tenido que entrar por las numerosas bajas del equipo en el eje de la zaga. Y es que ni Yeray Álvarez, ni Dani Vivian, ni Aitor Paredes, ni Unai Egiluz, ni tampoco Yuri Berchiche, que ha hecho de central de circunstancias en estas últimas semanas, estaban disponibles. Tal y como hiciera en Copa del Rey, el 'Txingurri' apostó por el joven zaguero de 20 años, y desde luego mostró buenas maneras. Eso sí, en el descanso Aymeric Laporte, ejerciendo de veterano, le cogió por banda y le explicó varios aspectos de la defensa en el túnel de vestuarios, en una charla que se extendió durante algunos minutos.

Ha sido la realización de RTVE Play la que ha ofrecido las imágenes. En ellas, los dos centrales salían antes que sus compañeros y, mientras esperaban al resto, Aymeric Laporte comenzó a explicarle algunos conceptos defensivos para tratar de que se entendieran lo mejor posible. Gesticulando con las manos, le explicaba varios aspectos tácticos mientras Iker Monreal asentía y preguntaba las dudas que le surgían en el momento.

Si bien es cierto que, debido al sonido ambiente y a la música del estadio apenas se escucha la conversación, sí que se oye cómo le dice que debe tener cuidado a la espalda y que esté atento a las vigilancias. Algo que, de hecho, se ha visto durante el encuentro, cuando un jugador como Gonçalo Guedes ha hecho daño en algunas carreras a la espalda del jugador, marcando así su gol.

Las circunstancias aceleran la vuelta de Aymeric Laporte y el debut de Iker Monreal

Así las cosas, Aymeric Laporte e Iker Monreal han tenido que aparecer como salvavidas del primer equipo en un momento importante de la temporada. En el caso del franco-hispano, este ha tenido que volver a marchas forzadas después de una lesión importante que sufrió el pasado mes de diciembre. Sin embargo, a Ernesto Valverde no le ha quedado más remedio que echar mano de él y reintegrarle en el once más rápido de lo que los médicos, seguramente, habrían recomendado. De hecho, frente al Valencia en los cuartos de final ya le tuvo que sustituir en el minuto 60 por prescripción médica. Pero la competición no permite relajaciones, y el '14' ha respondido con garantías. Por su parte, en el caso del catxorro, las circunstancias han precipitado su promoción al primer equipo.