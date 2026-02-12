Enrique Cerezo resuelve el futuro de Simeone y Julián Álvarez

Saray Calzada 12 FEB 2026 - 14:56h.

Enrique Cerezo habló antes de la comida con Rafa Yuste

Panorama incierto sobre el futuro de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid juega en casa contra el FC Barcelona en la ida de la Copa del Rey. Ha habido la habitual comida de directivas en donde Joan Laporta ya no ha estado. Su lugar lo ha ocupado Rafa Yuste. A los pocos minutos de la llegada del presidente en funciones del club culé ha llegado Enrique Cerezo y ha atendido a los medios como se puede ver en el vídeo superior.

Uno de los morbos que tiene este duelo, además de jugarse el pase a la final, es Julián Álvarez. Desde hace varias semanas se habla del interés del Barça por él y el presidente del club rojiblanco ha querido ser tajante. "Yo tengo toda la fe en el equipo. Julián está pasando una temporada mala y no le salen las cosas como él quiere. Llegará un día en el que le tengan que salir las cosas bien".

Asegura que este ruido que siempre hay a su alrededor le perjudica al jugador y también al equipo. "Nosotros no sabemos nada de esto. Los jugadores juegan donde quieren jugar y este quiere jugar en el Atlético de Madrid", dijo al respecto.

Enrique Cerezo y la confianza en Simeone

Otro del que se está hablando mucho es de Diego Simeone. La regularidad esta temporada no se está consiguiendo y a uno de los que se está señalando es al entrenador. Enrique Cerezo fue contundente con respecto al argentino y asegura que todavía sigue teniendo confianza en él.

El presidente del Atleti antes de dar estas declaraciones ha concedido una entrevista en 'Winwin' y también habló del delantero argentino. “Julián es jugador con contrato en el Atlético de Madrid y está contento. Nadie del Barça se ha puesto en contacto oficialmente con nosotros para ficharle y esto es lo que hay sobre este tema. Lo único que nos interesa ahora es la Copa y pasar la eliminatoria con el Barça. Nada más".