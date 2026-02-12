Basilio García Sevilla, 12 FEB 2026 - 14:11h.

"Acepto ser el malo de la película, lo hago por una cuestión de responsabilidad"

El Sevilla alega para que no se le sancione por los cánticos de "Júnior muérete"

Han pasado casi dos meses desde la Junta General de Accionistas del Sevilla FC celebrada en diciembre de 2015. Desde que acabara la asamblea y atendiera a los medios presentes, el presidente José María del Nido Carrasco no había vuelto a comparecer públicamente. La situación se ha recrudecido, si cabe, con un mercado de invierno paupérrimo y un momento deportivo aún peor que entonces.

Sin embargo, el máximo mandatario del Sevilla no se plantea su marcha pese a que en la grada se lo solicitan una y otra vez, en algunos casos superando los límites de la violencia verbal. Del Nido Carrasco ha pasado este jueves por los micrófonos de Canal Sur Radio, repitiendo en numerosas ocasiones que no piensa en marcharse y que tiene “la conciencia tranquila”. “Estoy cumpliendo la hoja de ruta, hemos reducido en 120 millones los gastos en dos años, porque no se podía sostener ese volumen de ingresos. Una cosa es que te cante tu campo ‘Júnior vete ya’, y otra que te cante ‘Júnior muérete’. El primero lo acepto, el segundo no es agradable y ese tipo de situaciones se tienen que condenar”, explicaba.

Eso sí, reconoce el abogado que se plantea en su fuero interno en numerosas ocasiones si le merece o no la pena continuar en el cargo. “Me entran ganas un día sí y otro también. Tengo familia, hijos de dos años y medio, que no se enteran de la situación. Pero no entiendo en la vida, cuando hay un problema, que yo he sido uno de los que los ha creado, salir huyendo. El Sevilla necesita de gente que tome este tipo de decisiones, el consejo se ha quedado gestionando su empresa y me encuentro con fuerza. Mi sevillismo y mi responsabilidad no me permiten huir de una situación de conflicto”, indicaba.

José María del Nido Carrasco y la situación que vive

Nada que decir al sevillismo. “No tengo que decir nada a la afición, muchas noches mi cabeza me dice si me merece la pena seguir al frente. En un acto de responsabilidad, con un pacto suscrito y este tipo de decisiones las tiene que tomar alguien para la supervivencia. Acepto ser el malo de la película, lo hago por una cuestión de responsabilidad. Podría salir corriendo, pero mientras tenga el apoyo de la junta y el consejo, seguiré tomando decisiones por el bien del Sevilla FC independientemente de que se entiendan o no se entiendan”.

Sanciones por los cánticos. “Esta mañana, cuando he llegado a la ciudad deportiva, me ha llegado un trabajador del departamento legal para decirme que LALIGA ha denunciado a la RFEF los cánticos de ‘Junior muérete’. Hay que formular alegaciones para defender al Sevilla de posibles sanciones y que no se cierre el estadio, entiendo que no a cantarme ‘muérete’”.

Un bache del que se saldrá. “Se va a acabar. El Sevilla va a volver, pero tiene que pasar por un periodo de transición, fruto de que las personas que dirigieron al Sevilla en una de las épocas más gloriosas de su historia son las mismas. Somos los que tenemos que solucionar esta situación, mientras me encuentre con fuerza no me voy a ir del Sevilla. Salvo que, el Sevilla se encuentra un proceso de venta, si se produce, el que venga, que lo haga. Va a tener que hacer lo mismo, hay que incrementar ingresos y reducir costes. Lo único que si pone dinero a fondo perdido acelerará el proceso para no tener que hacer las cosas que hacemos en los mercados de vender a tres jugadores por 60 millones para gastar 250.000 euros”.

Fracaso como presidente. “Estoy tomando las decisiones oportunas para garantizar la supervivencia del Sevilla FC. Hemos recortado 120 millones de euros de gasto, estoy liderando decisiones impopulares y no me agrada. Habría preferido quedarme con Badé y Lukebakio. Tengo la conciencia tranquila”.

Su responsabilidad. “No quiero mirar para otro lado. Se hicieron muchas cosas bien entre varios. Me siento corresponsable. No soy de hacerme la víctima, el Sevilla está en la situación que está y yo estoy tomando decisiones para que siga adelante. Está siendo duro, nos queda una travesía que pasar. Me habría encantado dirigir al Sevilla en otra situación”.

Cómo pasará a la historia. “Tengo la conciencia tranquila, tomo las decisiones que estoy convencido que son las mejores para la sociedad, necesarias en el presente para disfrutar del futuro. Hemos tomado siempre las decisiones pensando que era lo mejor para el Sevilla, hemos tenido más aciertos que errores, nos hemos equivocado, me he quedado al frente y no voy a salir corriendo, me veo con fuerza para darle la vuelta. No tengo ninguna duda, sino me habría ido a mi casa”.

¿Y si le destituyen? “No sería un problema, no me planteo eso. Tomo decisiones incomodas, violentas, desagradables, como para ponerme a pensar en mañana”.