El presidente veía incompatible que jugase mientras oposita a comprar el club

Sergio Ramos se ofreció para volver al Sevilla FC, pero la entidad desestimó la propuesta. Fue el presidente, Del Nido Carrasco, quien rechazó la posibilidad de su regreso, decisión que obedece a la "incompatibilidad" de tener un dueño que a la misma vez pueda estar dirigido, si es que siguiese como futbolista, por otros trabajadores de la empresa. Esa es la principal razón que ha esgrimido el máximo dirigente de la entidad para argumentar por qué no se pudo materializar la vuelta del camero, además de que tampoco habría disponibilidad económica para hacerle hueco.

Sobre ello habló el presidente en su entrevista para Canal Sur Radio. Del Nido Carrasco reconoció que la decisión fue suya. Este fue su razonamiento: "La decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es mía. Sabéis el cariño que le tengo y lo que peleé para que volviera e incluso se quedara. Me llamó el entorno y me dice que han suscrito una LOI (opción de compra preferente) y que quería jugar, pero para mí es incompatible que analizara la situación económica del club para convertirse en dueño del Sevilla y jugara en el equipo", argumentaba el máximo dirigente de la entidad, quien a su vez arrojaba más luz sobre el asunto.

"Se podría dar la casuística de que el dueño fuera entrenado por otros trabajadores de la entidad. Decidí que era incompatible y por eso Sergio no juega en el Sevilla. No tenemos límite, Sergio Ramos no podría haber jugado gratis. La decisión es mía. No tuvo nada que ver ninguna persona que trabaja en el club, incluida la deportiva", añadía.

La posible compra de Sergio Ramos

Del Nido Carrasco también habló del papel de Sergio Ramos en la posible venta: "Si Sergio compra el club, el dinero lo va a poner un fondo de inversión que no creo que tenga su sede en Camas. No conozco el grupo, no tengo ni idea de si tienen dinero o no. No suscribo la LOI, me llega información, si el inversor quiere conocerme, le explicaré cómo está el club, pero no tengo capacidad de decisión en la venta. Me gustaría que comprara el Sevilla alguien que tenga mucho dinero y acelere los procesos, me da igual que sea de una nacionalidad u otra".

"La hoja de ruta está marcada, lo único que puede diferenciar que sea una u otra no es la que la lidere, sino el tiempo en que se lidere. Desde el conocimiento de la compañía es más importante que el que vega tenga capacidad económica para acelerar el proceso y capacidad en la gestión de clubes. Normalmente el dinero suele venir de fondos de inversión extranjeros. Conozco por el entorno de Sergio que hay suscrita una LOI para conocer e iniciar la due diligence. Las preguntas sobre compra y venta son más para el vendedor", añadía el presidente.