Álvaro Borrego Basilio García 12 FEB 2026 - 13:31h.

Del Nido Carrasco considera que es "el entrenador ideal" para liderar al Sevilla FC

Los tiempos de Monchi y un posible regreso a la dirección deportiva: "¿A largo plazo? El tiempo dirá"

El Sevilla FC no contempla cesar a Matías Almeyda. Así lo ha confesado José María del Nido Carrasco, reiterando su confianza en el buen hacer del entrenador. El presidente atendió este jueves a los compañeros de Canal Sur Radio para hacer balance sobre la temporada, desgranar las cuentas y poner en debate su futuro en la entidad. También valoró la posible venta del club, el estado actual del equipo y la confianza que reposa sobre el entrenador, cuyo futuro, al menos inmediato, seguirá pasando por Nervión.

Confianza "absoluta" en Matías Almeyda: "Me gustaría poner en contexto la situación. En los últimos años, el Sevilla toma una serie de decisiones con la finalidad de consolidar al equipo en la Champions y disputar la posibilidad de levantar títulos. Algo haríamos mal cuando desde la temporada 2021/22, la sociedad empezó a perder dinero, aunque llevamos los ingresos a 260 millones de euros. Hace dos temporadas, caemos de la Champions, habíamos asumido un riesgo y pasa de ingresar 260 a 110 millones de euros. Se toman decisiones que no son acertadas, hemos hecho autocriticas. Ahora el Sevilla compite con plantillas menos caras, y Almeyda es una pieza más. La confianza es absoluta".

Almeyda, la persona "ideal" para el Sevilla FC: "Con Matías hablo y lo veo todos los días, al igual que Antonio. Está fuerte, es un luchador y la persona ideal para liderar este Sevilla FC. Hay que poner en valor que personas como Matías Almeyda o Antonio Cordón hayan salido de su zona de confort para venir a este Sevilla, que no es el de los títulos. Tiene que hacer casi magia para inscribir, más pendiente de cuadrar presupuestos que de la parcela deportiva. En la situación en la que está el Sevilla, Matías quiso decir, que los jugadores necesitan de todos los que son parte importante. Se encuentra con la misma fuerza e ilusión desde que llegó, y confiamos en él porque confiamos en Matías, no porque no tengamos más remedio".

Del Nido Carrasco hace balance a la temporada: "Cuando en verano Antonio Cordón, Matías Almeyda y yo nos sentamos para planificar y valorar el Sevilla de la presente temporada, éramos conscientes de que estas circunstancias se podían dar. Sabíamos el papel y la guerra del Sevilla en esta temporada, y estamos convencidos de que las vamos a sacar adelante".

También ratifica a Cordón: "Hay que ponerlo en contexto. Le valoro, como a Matías, que haya tenido la valentía de coger el guante que le lancé en esta situación y venirse al Sevilla FC. En invierno hemos podido traer a un jugador cedido a la delantera en cinco meses. Traer ocho jugadores con 250.000 euros. Espero que esté conmigo muchos años o el tiempo que esté en el club”.