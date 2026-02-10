Pepe Jiménez Sevilla, 10 FEB 2026 - 13:45h.

Matías Almeyda se pone serio: "El hincha del Sevilla de verdad..."

Un claro mensaje tras el llamamiento a "los hinchas de verdad". Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, destacó en su última comparecencia de prensa que este equipo solo podría salvarse con la unión de todos y Biris Norte, a través de sus redes sociales, ha respondido tajantemente.

Como si de un toque de atención hubiese sido, Biris Norte ha querido publicar un mensaje pidiendo unión a la afición del Sevilla de cara al encuentro ante el Deportivo Alavés y ha recordado que, hace años, desde el grupo sevillista ya se pedía animación para el equipo.

"Lo gritamos en 2008 contra el Arsenal, estando en la cima. Lo dejamos claro en 2023 en Cádiz, cuando ya venían curvas. ¿Abandonarte nosotros? Antes nos hundimos juntos que dejarte caer. ¡El sábado se empieza a ganar en la previa, todos juntos!", escriben acompañando las palabras de imágenes antiguas de la grada de Gol Norte.

Cabe recordar que Matías Almeyda dijo el pasado domingo que entendía que "los hinchas de verdad" del Sevilla sabían que este equipo estaba luchando por la salvación y mandaba un mensaje. "¿Somos rivales o vamos juntos? Nos vamos a equivocar, pero hay que darles confianza. No es un hombre, ni dos. Hay una institución", decía antes de indicar que "a los jugadores les está ganando esa parte negativa. Debemos salir todos juntos, después veremos. Estamos en plena defensa de una institución".

Desde el banquillo se pide unión y Biris Norte, principal grupo de animación y apoyo al equipo, responde con un claro mensaje solicitando ayuda a todo el sevillismo de cara al siguiente y vital importante encuentro ante el Deportivo Alavés.