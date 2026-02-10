Pepe Jiménez Sevilla, 10 FEB 2026 - 10:22h.

Adnan Januzaj podría reaparecer ante el Alavés

Adnan Januzaj vuelve al grupo. El atacante belga del Sevilla, tras varias semanas de recuperación, se presentó como la gran novedad en la sesión blanquirroja este martes y apunta, al menos, a la convocatoria de cara a la cita ante el Deportivo Alavés.

Una temporada llena de altibajos para Januzaj. Aplaudido a principios de temporada por su reducción salarial, el belga no comenzó mal el curso, mostró algunos detalles del futbolista que podría ser para Matías Almeyda, pero el efecto duró poco.

El ex de la Real Sociedad fue mezclando tantas malas actuaciones con lesiones y aunque Matías Almeyda siempre le ha defendido públicamente, la realidad es que el extremo, en su último año de contrato en Nervión, sigue pasando de puntillas por el verde.

Lesionado tras la cita ante el Celta, fue convocado para la Copa del Rey, pero no disputó ni un solo minuto. Ante el Alavés, curiosamente, podría reaparecer, pero en LALIGA EA Sports.

En una sesión sin Rubén Vargas, sin Marcao, sin Castrín y, evidente, sin el recién lesionado Oso, la presencia de Adnan Januzaj consiguió aliviar, en parte, las tremendas necesidades de Matías Almeyda.

El plan del Sevilla antes del encuentro ante el Alavés

Tras una primera sesión de recuperación este pasado lunes, el grupo se ejercitó con normalidad este martes en la que fue realmente su primera jornada de preparación de cara a la cita ante el Alavés.

El conjunto hispalense volverá a ejercitarse de manera matinal miércoles, jueves y viernes, contando con una intervención a mediados de semana de un futbolista y el último día de entreno de Matías Almeyda, aún por confirmar el horario.

Nueva semana de trabajo en el Sevilla en busca de la fórmula que permita ser regular a un equipo que continúa sufriendo, y mucho, en la tan apretada clasificación liguera.