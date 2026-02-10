Pepe Jiménez Sevilla, 10 FEB 2026 - 10:09h.

Diego Capel recuerda sus inicios en el Sevilla

Apenas tenía 16 años, llegaba a la élite con jugadores de muchísima experiencia y, como el propio Diego Capel reconoce en su interesante entrevista en OffSiders, "tenía que callarme". El que fuese jugador del Sevilla recuerda sus inicios en el club y lo hace, además, entre risas: "Dani Alves me levantó dos metros".

Durante un tramo de la extensa entrevista concedida a OffSiders, Diego Capel recuerda sus inicios en el Sevilla y cuenta que, en su primer entreno, coincidió con jugadores como Sergio Ramos, Baptista o Dani Alves. El exjugador del Barça, entre otros, era el lateral diestro y el por entonces joven almeriense se atrevió a desafiarle.

"Recuerdo mi primer entrenamiento, en la primera, ante Dani Alves. Me levantó dos metros", cuenta riéndose. Con un tono super humilde, Capel recuerda que apenas tenía 16 años y que compartía entrenamientos con "gente que llevaba diez años en Primera".

En su memoria quedan conversaciones con gente como Javi Navarro, Pablo Alfaro, Caparrós o Manolo Jiménez. "Me lo decían, esto es lo que hay, si quieres madurar... yo callado".

"Entraba en los rondos y, alomejor, fallaba otro, pero me decían que entraba yo. Yo me tenía que callar, ¿qué haces? Al final, para mí eran un espejo", añade antes de cerrar este extracto recordando que "me daban palos, pero tenía que levantarme y seguir, era lo que me esperaba en Primera División. Era un niño, pero jugaba con hombres, si quieres realmente mejorar tienes que madurar en ese aspecto. Para mí fue una etapa donde aprendí y crecí muchísimo".

Posteriormente, Diego Capel se convertiría en uno de los extremos indiscutibles para Manolo Jiménez en el primer equipo del Sevilla, llegando incluso a ser convocado por la Selección Española y completando una notable carrera en la élite con diferentes títulos y éxitos.