Formó parte de uno de los mejores equipos del Sevilla en la historia reciente y Joan Jordán ha captado, en apenas unos meses, la reducción de nivel existente en la entidad. El mediocampista, sin apenas protagonismo con Matías Almeyda, cree que no será sencillo y es que como captaron las cámaras de El Día Después, él lo tiene claro: "No podemos competir solo con esto, tio".

En un vídeo dedicado al encuentro de Odysseas Vlachodimos, las cámaras de El Día Después captaron a Joan Jordán charlando con Isaac Romero y Kike Salas justo tras el pitido final. El ex del Alavés, aún sobre el césped, le decía a sus compañeros que "no podemos competir solo con esto, tio".

Este mensaje se suma a los repetidos por Matías Almeyda en sala de prensa, explicando que este equipo tiene ciertas limitaciones que le llevan a ser candidato al descenso. "No estuve en la etapa linda, pero la que viví yo, era parecida. Se construyó un Sevilla nuevo y se consiguieron cosas, salieron jugadores muy importantes. Ahora estamos luchando", decía este mismo domingo el argentino.

"El segundo tiempo demuestra la entrega que tienen, se parten el alma. No es fácil para cualquiera jugar en este ambiente. Nos vamos a equivocar, pero hay que darles confianza. No es un hombre, ni dos. Hay una institución. El verdadero hincha de este club tiene que entender que estamos peleando por la salvación. ¿Somos rivales o del mismo equipo? Les valoro eso a los muchachos. Les pegan todos los días, les dicen que no son jugadores para el Sevilla. Son jugadores del Sevilla y voy apoyarlos siempre", insistía el entrenador evidenciando la falta de recursos que también siente Joan Jordán.

Parece imposible que el Sevilla se refuerce ahora, no hay límite salarial disponible y desde la entidad cierran cualquier tipo de puerta a hombres como Sergio Ramos, pero en el equipo parecen tenerlo claro: "No podemos solo con esto".