Matías Almeyda, "recaliente" en sala de prensa: "Tenía ganas de cortármela"

Matías Almeyda protagoniza ruedas de prensa mucho más serias desde hace semanas

Matías Almeyda se pone serio. El entrenador del Sevilla, tras varios meses intentando aprovechar sus comparecencias de prensa para reflexionar y buscar unión, acumula varias comparecencias mucho más serio de lo normal y este pasado domingo, tras el empate ante el Girona, se puso serio: "El hincha del Sevilla de verdad...".

Tras una comparecencia previa en la que el técnico se mostró altamente serio y dejó llamativas respuestas como aquella en la que decía que si el Sevilla decidía prescindir de sus servicios "no pediré ni dinero", tras el encuentro ante el Girona, Almeyda llegó "recaliente" a sala de prensa.

Molesto, muy molesto, con el arbitraje y hasta con sus propios compañeros, no le gustó nada una pregunta sobre los cambios realizados -refiriéndose a las críticas del público por haber quitado a Akor Adams por Alexis Sánchez-, pero posiblemente mostró su lado más serio al hablar sobre su táctica. "Estáis equivocados", decía tajantemente mientras pedía que "no camufléis algo que no es una presión individual. Acá sé que no puedo hacerla".

El mensaje de Matías Almeyda a la afición del Sevilla

Abierto a las "críticas constructias", Almeyda no esbozaba sonrisa alguna y recordaba que "no me gustan las críticas que dicen 'en mi opinión tienes que echarlo', porque eso es meterte en mi trabajo", poco después de mandar un claro mensaje al público sevillista.

Refiriéndose al "hincha de verdad", un apodo peligroso, Almeyda le decía al público que "no es fácil para cualquiera jugar en este ambiente. Nos vamos a equivocar, pero hay que darles confianza. No es un hombre, ni dos. Hay una institución. El verdadero hincha de este club tiene que entender que estamos peleando por la salvación. ¿Somos rivales o del mismo equipo? Les valoro eso a los muchachos. Les pegan todos los días, les dicen que no son jugadores para el Sevilla. Son jugadores del Sevilla y voy apoyarlos siempre".

Almeyda no se plantea, según él, "si me equivoco o no" y si lo hace "no lo voy a decir acá para que me matéis mañana (a la prensa)", pero parece evidente que el argentino, ahora sí, se pone muy serio.