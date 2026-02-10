Basilio García Sevilla, 10 FEB 2026 - 20:29h.

Aduce al término 'play the ball', pero la explicación no se sustenta

El CTA acalla al Sevilla y a Almeyda; la mano de Reis no fue penalti, el de Carmona en Son Moix sí

El Comité Técnico de Árbitros parece haberle cogido la matrícula al Sevilla FC. El club nervionense se ha quejado de los arbitrajes en varias ocasiones durante la temporada, pero lo ha hecho de manera más enérgica si cabe en los últimos días. Tanto la propia entidad a través de sus medios de comunicación, como Matías Almeyda dando la cara en rueda de prensa han sido muy críticos con las decisiones que le han perjudicado. “No nos van a cobrar nada”, dijo el argentino.

Este martes, el CTA ha publicado una edición del programa ‘Tiempo de revisión’ que va a traer cola. Por un lado, por primera vez ha incluido una jugada de la jornada anterior, y lo ha hecho para hacer hincapié en que las dos acciones de las que más se han quejado en el Sevilla en los últimos días estaban bien señaladas. Omitiendo, vaya usted a saber por qué, algún detalle no tan nimio como que Jan Virgili estiró su pierna, buscando el pie de Carmona en la jugada polémica del partido de Son Moix.

Qué es el concepto ‘play the ball’

Sin embargo, aún más extraña es la ‘defensa’ de lo señalado por Gil Manzano en el Sevilla-Girona del pasado domingo. El CTA argumenta el concepto de ‘play the ball’ para apoyar la decisión del extremeño en el campo y de Del Cerro Grande en la Sala VOR. Sin embargo, la explicación de este concepto no encaja al cien por cien con lo que sucedió en el área de Gol Norte del Sánchez-Pizjuán.

Esta teoría trata sobre las acciones en las que un futbolista juega de manera activa o deliberada un balón, y éste acaba tocando en su propio brazo de manera accidental. Sin embargo, es importante señalar que para que esto ocurra el golpeo del balón debe ser claro y limpio, impactando de lleno la pelota y no rozándola. Vitor Reis apenas peinó la pelota, sin desviar prácticamente su trayectoria.

Además, indica la portavoz Marta Frías que se tiene en cuenta la “ausencia de movimiento adicional”. Sin embargo, en la imagen se puede ver claramente que el defensor del Girona estira el brazo después de rozar el esférico y que, además, abre la mano para acabar palmeando la pelota. “Parecía que iba a jugar al basket”, definió de forma gráfica Almeyda.

De hecho, esta explicación sobre el ‘play the ball’ sí es pertinente para la otra acción en la que el Sevilla reclamó penalti de Vitor Reis. En ese caso, el brasileño sí golpeó de lleno la pelota y movió el brazo en su disputa con Maupay. La jugada no es similar a la más protestada por el conjunto sevillista.

Además, entre el sevillismo surge otra comparación. En el penalti señalado a Fabio Cardoso en Anoeta, el luso también tocó el balón con el muslo antes de que golpeara en su brazo, y también fue desequilibrado en la pugna con Yángel Herrera. De aquí a final de temporada habrá muchas más acciones parecidas, y cada una se pitará de manera diferente. Eso sí, el CTA siempre les dará la razón.