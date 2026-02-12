El Sevilla alega para que no se le sancione por los cánticos de "Júnior muérete"

Basilio García Sevilla, 12 FEB 2026 - 12:04h.

Ha recibido la notificación de la RFEF con una apertura de expediente

Apelación reduce la sanción al Gol Norte del Sánchez-Pizjuán

Caso curioso el que se da en el Sevilla FC. El consejo de administración que preside José María del Nido Carrasco ha decidido alegar para que no se sancione a la entidad por los cánticos que viene entonando la grada durante 2026, de dudoso gusto, en el que se expresa el descontento con la gestión del club deseándole la muerte al presidente. El “Júnior muérete” que lleva sonando desde que comenzó el año le puede costar caro al club.

El Sevilla ha recibido este jueves por la mañana una propuesta de sanción por parte de la Real Federación Española de Fútbol por ese cántico que se escuchó en el partido ante el Athletic Club, y que fue recogido por los informadores de LALIGA. Según ha informado ABC de Sevilla, los delegados ligueros redactaron un expediente que enviaron a la Federación, que es el organismo capacitado para solicitar sanciones económicas o deportivas, que podrían llegar al cierre parcial o total del estadio Sánchez-Pizjuán, en el punto de mira de los distintos comités en los últimos meses. Estos cánticos no aparecen en los informes que ha hecho públicos LALIGA en los últimos partidos, pero se han remitido de una manera especial.

Ante esta tesitura, el club espera la notificación también por el mismo hecho en el partido ante el Girona, y ha decidido alegar para que no se le sancione por ese motivo, y que tampoco se proponga el cierre del estadio por delitos de odio. Una tesitura complicada en la que se encuentra el Sevilla y el presidente José María del Nido Carrasco, alegando para que no se sancione al club por los cánticos en su contra.

Gudelj se expresó en el mismo sentido

En este sentido se expresó también Nemanja Gudelj, capitán de la plantilla, en su rueda de prensa de este miércoles. “No he hablado con el presidente, entiendo el enfado de la afición, es difícil, el club no está donde quiere, merece y debe estar, pero hay cánticos que no pueden estar en un campo de fútbol”, expresaba el serbio.