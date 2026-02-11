Ángel Cotán 11 FEB 2026 - 23:58h.

El técnico txuri urdin analizó el resultado de la ida de semifinales

La Real saca en San Mamés medio billete para la final de Copa ante un Athletic descosido pero vivo

GipuzkoaPellegrino Matarazzo compareció ante los medios presentes en la sala de prensa de San Mamés al término de la ida de semifinales de la Copa del Rey. El entrenador de la Real Sociedad analizó la victoria de los suyos en el primer choque de la eliminatoria, aunque afronta la vuelta con cautela. La polémica del derbi vasco, protagonizada por una mano de Aymeric Laporte, también salió a la palestra.

Antes de acudir a la sala de prensa, el estadounidense atendió a Movistar Plus: "Muy feliz porque ha sido un partido muy completo tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Estoy muy satisfecho con el trabajo del equipo".

Sobre el penalti no señalado por mano de Laporte, el entrenador de la Real Sociedad dijo lo siguiente: "Ha hecho un buen trabajo el árbitro, pero no entiendo por qué no lo pitó. Los brazos estaban abiertos y en una posición antinatural".

Las palabras de Pellegrino Matarazzo en San Mamés

Una gran segunda parte. "Estoy contento con el comienzo de la segunda parte. Lo hablamos hace unas semanas, empezar con esa inercia tras el descanso, física y mentalmente. Vamos en el buen camino, los chicos han salido con hambre. Estoy muy contento".

¿Le gustaría jugar la vuelta antes? "No, es como es, no tengo deseos. Las cosas están como están y tenemos que seguir adelante".

Explicaciones del árbitro. "La explicación del cuarto es que la posición del cuerpo era natural. Los árbitros han trabajado bien, pero en mi opinión es penalti. He visto muchos de este tipo que se han pitado".

El efecto de su llegada. "No es solamente un efecto Matarazzo, es un efecto Real Sociedad. Estamos todos implicados, los aficionados desde que salimos del hotel... y los jugadores también".

¿Marcador corto? "Considero que hemos jugado un partido maduro y muy completo. Estoy contento con el resultado, pero si hay alguna crítica es que hemos desperdiciado algunas oportunidades claras, además del penalti. La situación es como es, hay que aceptarlo y reflexionar en lo que se puede mejorar. Si hubiéramos metido más goles, evidentemente la vuelta habría sido mejor para nosotros".

Su euskera. "Es un idioma difícil, me enfado muchísimo cuando escucho las preguntas y no las entiendo. Me he comprado un libro en euskera y me gusta sorprender a los técnico con frases. A veces se ríen".