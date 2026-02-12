Asís Martín Bilbao, 12 FEB 2026 - 09:01h.

Iñaki Williams felicita al árbitro y al VAR por no pitar penalti: "Tiene mucha personalidad"

Sólo 5 victorias del Athletic en los 19 últimos derbis contra la Real (5 empates y 9 derrotas)

Salta a la vista que cuando el Athletic Club pierde con justicia un partido en San Mamés y encima el mejor león sobre el terreno de juego es tu portero, un altamente reivindicado Álex Padilla, eso significa que las cosas no le han ido nada bien a la tropa de Ernesto Valverde en la nueva entrega del derbi vasco.

La intocable Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que ya lleva 9 partidos consecutivos invicta, logró en la ida de la semifinal de la Copa del rey un triunfo al que seguramente también se había hecho acreedor en el derbi vasco de LALIGA, pero que ese día se saldó con un empate tras la expulsión de Brais Méndez y el golazo en un arranque de genialidad individual de Iñigo Ruiz de Galarreta.

Este miércoles, con 9 bajas en la convocatoria, no ocurrió lo mismo. Sobre todo en el segundo tiempo los txuri urdines fueron bastante superiores a los rojiblancos, que casi celebraron como una victoria el acabar el encuentro tan solo perdiendo por un gol, el de Beñat Turrientes, que pone la eliminatoria muy cuesta arriba, aunque deja un halo de supervivencia a los bilbaínos.

La confianza del Athletic está basada en que pudo haber sido bastante peor el castigo y que además el hecho de que haya un amplio margen hasta el miércoles 4 de marzo para disputar la vuelta en el estadio de Anoeta, con semanas por medio a partido único, permitirá teóricamente recibir refuerzos desde la enfermería de Lezama.

Hombres como Oihan Sancet, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche y Alex Berenguer sin duda pueden darle un cambio de cara al conjunto bilbaíno además de que se espera que ese buen momento de la Real no sea eterno, aunque su técnico norteamericano ya habla sin ambages de intentar entrar en Europa cuando hace unos meses media ciudad rezaba por no descender a Segunda división.

El único partido que ha disputado en toda esta edición de la copa del rey el Athletic en San Mamés no salió tan bien como se esperaba pese a contar con un enorme ambiente en la grada. Pero ahora el reto de Anoeta es mayúsculo. No solo por el buen momento donostiarra, sino porque la historia se pone en contra de los hombres de Valverde.

Pese a jugar 40 finales y ganar 25, títulos, el histórico estadístico nos dice que el Athletic Club tan solo ha superado una de sus 12 eliminatorias a doble partido en la Copa del Rey tras perder en la ida como local en la Catedral: fue ante el Real Murcia en octavos de final en el año 1955 (derrota por 0-1 en la ida en Bilbao y victoria por 0-2 en la vuelta).

Y es que el de anoche es un resultado casi definitivo. Sólo hay dos remontadas a domicilio en semifinales de Copa (ambas son obra del Real Madrid): una fue al Athletic precisamente en 1970 (0-1 / 0-2) y la otra al Barça en 2023 (0-1 / 0-4).

La esperanza y la petición del capitán del Athletic Club Iñaki Williams...

"Queda la vuelta. El resultado es difícil, pero no imposible. Ahora vamos a centrarnos en la liga. Tenemos que ser un equipo de 90 minutos. Tenemos que presionar rápido las pérdidas e intentar jugar en su campo" manifestaba al acabar la ida en San Mamés.