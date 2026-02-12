El nuevo estadio de La Romareda debe estar listo en junio de 2027 y será una de las sedes del Mundial 2030

Así quedan las sedes de España para el Mundial 2030 tras la renuncia de Málaga: sólo un estadio en el sur peninsular

Compartir







El nuevo estadio del Real Zaragoza empieza a coger forma. La Romareda se está levantando desde cero tras el derribo completo del viejo e histórico recinto en la capital maña. El objetivo es tenerlo listo para junio de 2027 con una capacidad aproximada de 43.000 espectadores. Será, además, una de las sedes españolas para el Mundial 2030.

El portal @ObrasRomareda, que está realizando un seguimiento exhaustivo a las obras, ha publicado estos días la última actualización del nuevo estadio a través de su canal de YouTube. Unas obras en las que destaca el crecimiento de Gol Sur, que sigue cogiendo forma en la grada alta, mientras que se empieza a vislumbrar también tanto la Tribuna Preferencia con la zona baja de Gol Norte.

Cabe recordar que el Real Zaragoza está jugando esta temporada sus partidos en el Ibercaja Estadio, un recinto modular construido en sólo cinco meses sobre la explanada del párking norte de la Expo. Tiene capacidad para unas 20.000 personas y la idea es jugar allí durante dos cursos, hasta el ejercicio 2026/2027. Es decir, que el plan pasaría por inaugurar su casa en agosto de 2027.

Obras de La Romareda: imágenes y última hora

Mientras tanto, siguen los trabajos en La Romareda. El Gol Sur fue el primero en ser derribado, por lo que es a su vez la grada más avanzada en el nuevo recinto. Según publica el portal, "progresa el armado de una nueva sección de forjado" y "se inicia el montaje de la cimbra para el siguiente nivel de la viga de fachada, anticipando el crecimiento en altura del estadio". También "se colocan los primeros encofrados para la continuación de los pórticos de grada alta".

PUEDE INTERESARTE Comienza la instalación de la fachada del Nou Mestalla

En el lado opuesto, Gol Norte, se empieza a vislumbrar la forma de la grada baja y "comienza el montaje de la cimbra para la primera viga de fachada", dado forma también a la zona exterior. Cabe recordar que la cota del terreno de juego está por debajo de la cota de la calle, al igual que sucedía con el recinto anterior, por lo que la altura total de la fachada exterior será inferior a la altura real del campo.

También avanzan, al mismo tiempo, los trabajos en la tribuna principal del estadio "con el vertido de hormigón de limpieza en nuevas zapatas y el hormigonado de pilares en el sótano, mientras que junto a la rampa de autobuses se instalan nuevos encofrados para el muro perimetral, definiendo ya el contorno de esta zona clave". El vídeo de 'Obras Romareda', extenso y detallado, muestra la última hora de unas obras que, de momento, están avanzando según los plazos previstos.