David Torres 09 FEB 2026 - 17:11h.

Compartir







ValenciaEl Nou Mestalla sigue quemando etapas. Es casi la única cosa que parece que, aunque con retraso, sí avanza según lo previsto. Prueba del adelanto de la obra es que los obreros del recinto del nuevo estadio valencianista han empezado a instalar las balconadas exteriores del campo. De hecho, desde la semana pasada, mientras sigue la instalación de los pilares que sostendrán la cubierta, se van poniendo las placas que recubrían el estadio por sus costados. Los pilares irán por fuera y las balconadas por dentro.

Homenaje y recuerdo a Mestalla

Diseñadas como "homenaje" al estadio de Mestalla y sus balcones que dan a la Avenida de Suecia. Se busca que sea un recuerdo a "un espacio icónico del espíritu del Valencia CF", explica el club en la web oficial del campo cuyo logo, además, utiliza estas fachadas como signo distintivo.

Cabe recordar que las terrazas que envuelven el estadio -característica arquitectónica distintiva del diseño del recinto- se incorporan a través de una estructura lineal que resalta esta particularidad única. Esos balcones, a su vez, están inspiradas en los que tiene el viejo estadio de Mestalla.

PUEDE INTERESARTE Novedades en las obras del Nou Mestalla: llegan las primeras torres de escaleras

También las primeras escaleras y los cables

Además de los pilares y la fachada, en la obra se ve como se ha erigido ya la primera escalera exterior, tal y como marca el cronograma de la obra. Son escaleras metálicas prefabricadas que rodearán todo el campo para acceder a las plantas superiores.

En el recinto ya están los cables que de arrostramiento (sirven como rigidizadores de la estructura de los pilares), para el anillo de tensión (parte interior de la estructura metálica de la cubierta) y radiales (unen el anillo de tensión con el anillo de compresión exterior). Este es el proceso más costoso del campo, el proceso de montaje pautado de la cubierta, que incluye los pilares, anillo de compresión, tendido de cables, izado de cables, obra civil y tie-down. No en vano, consumirá prácticamente 16 meses, hasta la instalación de la cubrición de la cubierta, prevista para finales de abril de 2027, apenas 3 meses antes de la efectiva culminación de todas obras, tal y como ha venido informando ElDesmarque.