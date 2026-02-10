Tendrá capacidad para 135.000 espectadores

Comienza la construcción del Trong Dong. Hanói, capital de Vietnam, ha dado los primeros pasos para levantar el estadio de fútbol más grande del mundo, que tendrá capacidad para 135.000 espectadores y un diseño totalmente futurista, por momentos incluso irreal. El recinto será el culmen a una Ciudad Deportiva Olímpica.

Actualmente, el estadio más grande está ubicado en Corea del Norte. Se trata del Estadio Rungrado Primero Mayo, con capacidad para 114.000 personas, poco conocido debido al hermetismo que concierne al país.

Ahora, el Trong Dong de Vietnam le arrebatará ese honor y quedará también por encima del Camp Nou, que estará terminado en 2028 y, según las previsiones, rondará los 105.000 asientos una vez que la tercera gradería esté finalizada. También superará al Gran Estadio Hassan II, el nuevo recinto con el que Marruecos quiere llevarse la final del Mundial y con capacidad para 115.000 personas.

Trong Dong Stadium: precio, datos e imágenes

El recinto será el núcleo central de una futura Ciudad Deportiva Olímpica y el presupuesto total del entorno alcanza los 32.000 millones de euros. Por poner en contexto: la remodelación del Bernabéu ronda los 1.400 millones, la remodelación del Camp Nou los 1.900 millones y el nuevo estadio del Tottenham, los 1.300 millones.

El diseño es totalmente futurista, tal y como se puede apreciar en los primeros renders. Su cúpula y su capa exterior simula los tambores de bronce de Dong Son, elemento emblemático de Vietnam. Tendrá el techo retráctil más grande del mundo y no sólo se usará para el fútbol, sino que la idea es que tenga distintos usos deportivos e incluso para eventos políticos.

Contará con tres niveles de gradas distintos y falta por ver si tendrá o no pista de atletismo, pues en algunas imágenes sí aparece y en otras no. En cualquier caso, lo que sí está claro es que se trata de una infraestructura llamada a marcar un antes y un después en el país.