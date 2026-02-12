Fernando Alonso ya está al volante del AMR26 en Baréin y tiene un objetivo claro

Alberto Cercós García 12 FEB 2026 - 10:24h.

Fernando Alonso se pone el traje para 'estrenarse' en Baréin con el AMR26

Adrian Newey y Lawrence Stroll en Baréin, la prueba de que en Aston Martin se cuece algo importante

Fernando Alonso tiene mucho trabajo por delante. Y eso que, esta semana, únicamente tiene la jornada de este jueves para conocer a fondo las prestaciones del AMR26. Aston Martin no pudo cerrar el primer día de test de la mejor manera. Anomalías en el motor provocaron que Lance Stroll no hiciera acto de presencia durante la sesión de la tarde, un duro golpe para un equipo que va muy retrasado en cuanto al trabajo en pista. Para la escudería británica, que llegó por los pelos al 'shakedown' de Barcelona, estos test de Baréin son de vital importancia. Ya no solo para coger kilómetros y sensaciones, sino para corroborar que el motor Honda es apto para el AMR26.

"Hemos tenido un buen inicio esta mañana, el primer día de Lance en el coche haciendo algunos test aerodinámicos. Desafortunadamente hemos tenido algunos problemas. Vimos en los datos que algo estaba yendo mal con la unidad de potencia y hemos intentado rectificarlo. Pero finalmente hemos tenido que cambiarlo. Hemos perdido algo de tiempo esta tarde. Sin embargo, Fernando estará en el coche este jueves y atacará otra vez para aprender todo lo que podamos de las nuevas normas. Mucho trabajo, pero vamos a por ello", analizaba tras la primera jornada Mike Krack.

El trabajo de Fernando Alonso

Con un inicio complicado para Stroll, el papel de Fernando Alonso ahora es vital. El piloto español debe trabajar, prácticamente, por dos. Terminar de coger sensaciones y recuperar el tiempo perdido. Si bien en Aston Martin están preocupados por el rendimiento del motor, este parece haber dado un paso adelante: el asturiano, durante la mañana de Baréin, ya ha superado los 300 kilómetros por hora. Aún así, nada está claro. En el equipo británico no logran dar con la explicación requerida sobre qué pasó con Stroll y el motor.

Alonso está a las puertas de una nueva temporada. Con 44 años, el español necesita que este coche funcione. Tarde o temprano, la etapa de Fernando en la F1 llegará a su fin, y quiere un último monoplaza con el que soñar por cosas grandes. Adrian Newey es un motivo más que suficiente para respirar optimismo, al menos a medio plazo. Pero los problemas que ya presenta el motor hacen que todo el 'alonsimso' esté ya hundido y decepcionado. Aún queda para el primer Gran Premio en Australia, pero las primeras sensaciones dejan mucho que desear. El hype está por los suelos.