El primer susto del Aston Martin de Fernando Alonso que tiene a todo el mundo preocupado

Alberto Cercós García 11 FEB 2026 - 16:47h.

Lance Stroll es el primero en salir a pista y su jornada termina antes de tiempo por anomalías en el motor

La afición alucina con el AMR26 al salir en los test de Baréin: "Parece de otra categoría"

Compartir







Saltan las primeras alarmas con el AMR26. No estaba siendo una primera toma de contacto sencilla para Lance Stroll, el encargado de pilotar el coche de Adrian Newey durante esta jornada de miércoles. Para el canadiense, que solo había dado escasas dos vueltas en Montmeló, se trataba de una prueba de fuego para saber cómo de bien pude ir el nuevo monoplaza. La sesión matinal terminó con cierta incertidumbre y tras 'solo' 36 vueltas. Pensar que la estrategia iba a ser otra era creíble, ya que en Montmeló no pudieron exprimir al máximo las prestaciones del coche. Por ejemplo, Carlos Sainz sí que ha aprovechado a las mil maravillas su tiempo en pista.

Uno de los objetivos vitales de Aston Martin durante esta semana de test es corroborar que Honda ha hecho un motor a la altura. El hecho de ausentarse de Barcelona ya ha creado una sensación de intranquilidad por no haber aprovechado el máximo el tiempo que la FIA daba a los equipos en pista. Eso hace que hayan llegado a Baréin con deberes pendientes y, de haber problemas, tener menos margen para solucionarlos. Precisamente, es justo lo que ha pasado. Tras finalizar la sesión matinal, Aston Martin ha informado que había anomalías en el motor y que no sabían si iban a poder salir por la tarde.

PUEDE INTERESARTE Adrian Newey y Lawrence Stroll en Baréin, la prueba de que en Aston Martin se cuece algo importante

Aston Martin, con problemas

"Nuestro plan de pruebas de la unidad de potencia con Lance hoy ha transcurrido según lo previsto por la mañana. Sin embargo, esta tarde hemos detectado una anomalía en los datos. Ahora estamos llevando a cabo comprobaciones preventivas en la unidad de potencia para comprender la causa exacta antes de poder reanudar las pruebas", confiesa Aston Martin. Una situación que parece no haberse solucionado.

Con prácticamente media sesión realizada, Aston Martin finaliza la primera jornada de test con tan solo 36 vueltas. Una situación que perjudica a Fernando Alonso, quien mañana jueves se subirá al monoplaza para ver qué le pasa. Si el equipo logra solucionar los problemas en la unidad de potencia, se esperará ver cómo el asturiano sí da más gas que Stroll. Y es que el canadiense ha rodado con el limitador del motor capado. O, al menos, eso parece: no ha superado ni los 300 kilómetros por hora. Lo que es una realidad es que Aston Martin ha dado el primer susto del 2026.