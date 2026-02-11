La afición alucina con el AMR26 al salir en los test de Baréin: "Parece de otra categoría"

Alberto Cercós García 11 FEB 2026 - 10:41h.

Lance Stroll es el encargado de rodar este miércoles el AMR26, y las diferencias con el resto son notables

La guía definitiva de los test de Bahréin: horario y dónde ver a Fernando Alonso y Carlos Sainz

Compartir







El AMR26 ya está en pista con Lance Stroll al volante. Los test de Baréin han adquirido una importancia superlativa. Y es que en clave Aston Martin, el devenir de estos días es como una prueba de fuego. Tras una presentación por todo lo alto, con Adrian Newey emocionado y Fernando Alonso augurando que la segunda parte del 2026 será cuando se vea el potencial del coche, la cruda realidad llega para todo el mundo. Si bien solo se trata de una primera toma de contacto en pista, ya se podrán hacer muchas lecturas una vez termine esta jornada de test en Baréin.

Stroll solo había tocado el AMR26 nada más llegar a Barcelona. El piloto canadiense fue quien lo estrenó antes de dejarle toda la jornada de viernes a su compañero. Desde ese primer instante ya se vio que el monoplaza era diferente. Newey ha hecho su trabajo y ha intentado llegar al límite del reglamento, apostando por un diseño rompedor se mire por donde se mire. Y si esa era la sensación en Montmeló, en Baréin lo es aún más. Porque por primera vez, el AMR26 se puede comparar, cara a cara, con otros diseños como Audi o Cadillac. Ya lo dicen... las comparaciones son odiosas. Pero da igual: las claras diferencias que hay entre el AMR26 y otros coches es abismal. "Parece de otra categoría", comentan por redes.

PUEDE INTERESARTE La FIA da la razón a Fernando Alonso y el 'favoritismo' de Mercedes peligra

El diseño del AMR26 sigue sorprendiendo

A simple vista ya se percibe que el AMR26 es diferente. Newey ha tenido mucho tiempo, y se ha esforzado al máximo, para darle a Alonso y Stroll un monoplaza ganador. Si bien todas las partes hablan de que el periodo de adaptación acaparará la mitad de temporada y que las evoluciones progresivas serán las clave, no existe ninguna duda de que el diseño del veterano ingeniero es muy rompedor.

PUEDE INTERESARTE Carlos Sainz y Williams se la juegan en Baréin, un todo o nada con los rivales muy por delante

Con Stroll mejorando tiempos a lo largo de la mañana, la primera impresión en pista es positiva. Ha sido la primera vez que el AMR26 ha salido vestido con sus colores, que presentaron el pasado lunes. Y esa puesta en escena ha creado mucho hype entre los 'alonsistas'. Más allá de compararlo con Audi o Cadillac, que es una comparación muy clara por las diferencias aerodinámicas que hay entre monoplazas, muchos destacan los pontones. "Qué barbaridad, fijaos en los pontones", dice uno de los usuarios que destaca el avance de Aston Martin. "¿Esos pontones?", se pregunta otro sorprendido.