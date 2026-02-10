Fran Duarte Deporte y vídeos desde Madrid Sur

Este 2026 promete ser un año con muchísimos cambios en la Fórmula 1. La nueva normativa vuelve a apostar por la hibridación y ya ha habido pilotos, como George Russell, que han protestado por estos cambios y el aumento de la responsabilidad que cae sobre sus hombros durante las carreras. El de Mercedes señala la posibilidad de llegar sin potencia eléctrica al final de las rectas, lo que obligaría a los pilotos a reducir marchas y levantar el pie del acelerador para gestionar mejor la potencia eléctrica.

"Evidentemente, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de reducir marchas en las rectas en determinadas circunstancias. Probablemente será así, aunque no me parece tan anormal", explicaba Russell hace unos días. Una opinión que deben de compartir más pilotos ya que el británico confesó que había hablado con otros pilotos “y ellos hicieron el mismo comentario, así que era bastante intuitivo”.

Lance Stroll y su dardo a Russell por la superioridad de Mercedes

Con el que no ha debido de hablar es con Lance Stroll, que no dudó en expresar su opinión, con dardo incluido al británico, en la presentación del AMR26. El compañero de Fernando Alonso no ha podido pilotar durante mucho tiempo el Aston Martin en los test de Barcelona. “Yo hice dos vueltas en 1:45 en Barcelona, así que no tengo mucho que decir sobre la conducción del coche, pero por lo que he oído, las opiniones están divididas. Algunos han encontrado los coches más pequeños, más ágiles y agradables de conducir".

El canadiense ve todos estos cambios desde una perspectiva más positiva, sobre todo en comparación con los coches de la última generación. “No creo que la última generación de coches fuera especialmente agradable de conducir. Eran muy rígidos y pesados. No sé, quizá disfrutemos más conduciendo estos coches más pequeños, pero solo el tiempo lo dirá”.

Y acabó su intervención con una pulla dirigida a George Russel por la superioridad con la que parece contar Mercedes para esta temporada. “Estoy seguro de que George, cuando gane la carrera de Australia con 30 segundos de ventaja con su Mercedes, no verá ningún inconveniente en reducir mucho la marcha en las rectas y hacer lift and coast. Quizás cambie de opinión para entonces”.