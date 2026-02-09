Alberto Cercós García 09 FEB 2026 - 21:39h.

Adrian Newey coge las riendas de Aston Martin y presenta su primer diseño con la escudería británica: el AMR26

Aston Martin y Fernando Alonso ya saben qué hacer en los próximos test de F1

Adrian Newey ha llegado a Aston Martin para hacer felices a los aficionados de Fernando Alonso. Desde que el veterano ingeniero firmó con la escudería británica, la expectación ha sido altísima. Si bien en 2025 ya pudo meter mano en el AMR25, la prioridad de Newey era otra: dejó aparcado el tema de ayudar a Aston Martin en una crítica situación para centrarse única y exclusivamente en el nuevo AMR26. El hecho de que la Fórmula 1 estrene este 2026 una nueva reglamentación provocó que Newey se encerrase para estudiar las bases del escenario y fabricar un coche capaz de todo. La primera toma de contacto se pudo ver en Montmeló, con una agónica presencia justo en el último día. Ahí ya se vio el potencial tanto de Aston Martin como de Adrian Newey; y, por ende, de Fernando Alonso. Todas las partes implicadas buscan lo mismo: el éxito. Y para llegar a la cima, Newey lo tiene claro: "En el AMR26 hemos tomado un enfoque abierto, no hay un componente por encima del resto sino un paquete completo".

Con el AMR26 ya presentado, Newey no desperdicia la oportunidad de lanzar un nuevo mensaje a todos los aficionados de la escudería. “El coche rodó día y medio en Barcelona de color negro, porque no tuvimos tiempo para pintarlo. Y fue fabuloso, Lawrence Stroll y yo estábamos sentados juntos en el pit-lane y creo que a los dos casi se nos escapa una lágrima porque ha sido un viaje largo, emotivo, de mucha pasión ¿Expectativas? Siempre que hay un gran cambio de reglas hay grandes oportunidades", augura un Newey que confía plenamente en el trabajo de los pilotos y de la fábrica.

Adrian Newey hace hincapié en el desarrollo

Para Newey, este 2026 sigue siendo una incógnita tremenda. Pese a llegar al Gran Premio de Australia con determinados desarrollos, durante toda la temporada el cambio será constante. Y en eso hace mucho hincapié. "Habrá muchísimo desarrollo, me imagino que para muchos equipos sería un fracaso si el coche que rodó en los test de Barcelona fuera el coche de Melbourne. 2026 es un momento único en la F1 porque cambian a la vez las reglamentaciones de chasis y unidad de potencia. Con unas reglas tan cambiadas, la mejor filosofía nunca es obvia y el entendimiento del coche evoluciona conforme al desarrollo. En el AMR26 hemos tomado un enfoque abierto, no hay un componente por encima del resto sino un paquete completo. Nos centramos en las bases para tener potencial de desarrollo, y esperamos que Lance y Fernando puedan extraer prestaciones de manera consistente", resume Newey.

Una política que también abraza Fernando Alonso. "Hay un par de cosas que probablemente estén sobrerreguladas, como en cuanto a la libertad o a cómo usar esa energía de forma inteligente... Las diferencias serán mínimas porque, por desgracia, no hay mucho que puedas hacer", anticipa Alonso. Se acostumbrarán a los cambios masivos y los aficionados también, pera que la F1 siga siendo el mejor deporte de las cuatro ruedas... La cuestión es si el nuevo AMR26 le dará para la '33' y para otras más adelante de esa victoria. Y con Newey a los mandos y Honda pueden acabar llegando, que es lo que le interesa a los espectadores", destaca Alonso en la presentación del AMR26.