Alberto Cercós García 09 FEB 2026 - 20:47h.

El AMR26 de Fernando Alonso ha llegado para felicidad de todos los 'alonsistas': así han acogido en redes al nuevo monoplaza de Aston Martin

Honda presenta su motor para Aston Martin y un mar de dudas inundan el futuro de Fernando Alonso

El AMR26 ya es una realidad. Aston Martin ha presentado por todo lo alto el monoplaza con el que Fernando Alonso va a intentar volver a lo más alto. Tras un proceso muy largo, el cambio de reglamentación que este 2026 azota a la Fórmula 1, llega a los 'alonsistas' como si un chute de optimismo se tratara, aunque con también un hueco para el humor y los memes en redes sociales.

Ilusión entre los seguidores de Fernando Alonso

La afición, que lleva años y años apoyando al piloto asturiano, encara esta nueva temporada con aire fresco. Con una primera toma de contacto desde las colinas de Montmeló, la confianza en ver a su piloto luchando por podios y victorias es una realidad. Más allá del diseño rompedor por parte de Adrian Newey, el Aston Martin busca dar con la tecla entre tanta nueva norma. Y con el veterano ingeniero a los mandos, eso es más sencillo.

Nada más darse a conocer cómo es el nuevo coche de Fernando Alonso, las redes no han cesado de reaccionar. Los mensajes de los 'alonsistas' van cargados de esa ilusión necesaria para ver un año plagado de grandes momentos con Alonso como protagonista. Tanto es así, que el delirio con las imágenes del AMR26 roza la locura: ya ven al piloto español ganando la ansiada '33', celebrando podios con Adrian Newey y compitiendo cara a cara con 'cocos' como Max Verstappen o Lando Norris.

Las reacciones de los 'alonsistas' en redes

Sin ningún tipo de duda, el protagonismo total de la presentación del AMR26 se lo han llevado los problemas que ha tenido la escudería de Silverstone en la retransmisión del evento.

Y es que ni siquiera teniendo grabado el acto de forma previa han podido evitar que e produjese algún que otro corte. Los internautas, como era previsible, han utilizado esta circunstancia para sacar a relucir su ingenio.

"Empieza bien la temporada del AMR26", "Esperando a que la presentación del AMR26 funcione, Aston Martin por favor" o "Espero que el AMR26 no vaya tan mal como el directo de presentación", algunos de los comentarios más repetidos.