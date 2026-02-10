Alberto Cercós García 10 FEB 2026 - 12:35h.

Empieza, de nuevo, el espectáculo. El Mundial de Fórmula 1 está a las puertas de una nueva temporada, pero antes de poner rumbo a Australia, toca dejar a punto cada uno de los monoplazas de la parrilla. Todos ellos ya están presentados de manera oficial, el último fue el AMR26 de Fernando Alonso. Por lo que desde este mismo miércoles la acción en pista en Bahréin será lo más importante. Tras los primeros test de Montmeló -que se enmarcaron en un contexto de test privados-, el 'Gran Circo' aterriza en Bahréin para tres intensas jornadas de entrenamientos. Esta semana será del 11 al 13, pero la cosa no terminará ahí: la próxima semana, también en el mismo escenario, habrá más pruebas (del 18 al 20). Esa será la última toma de contacto antes de viajar a Melbourne y empezar los primeros libres de la temporada.

Pero, ¿qué puede esperar uno de estos test en Bahréin? La realidad es que bastante. Hay equipos como Mercedes que en Montmeló demostraron una solvencia superlativa. No solo por el número de vueltas que hicieron, sino también por las sensaciones y la fiabilidad del motor. Para ellos, seguir en la misma línea ya sería un éxito rotundo. Por el mismo camino intentarán ir en Ferrari y Red Bull. Fueron otros de los que en Barcelona demostraron tener un óptimo nivel, sin demasiados problemas de fiabilidad o de regularidad en cuanto a tiempos. Aún así, todos ellos intentarán exprimir aún más las prestaciones de sus monoplazas. Tanto George Russell como Max Verstappen o Lewis Hamilton buscarán dar un paso adelante.

De la misma manera que otros como McLaren o Aston Martin, que tuvieron en Montmeló una presencia discreta. Lando Norris y Oscar Piastri dieron pocas vueltas con su nuevo MCL40, por los que tienen mucho trabajo por delante. Por no hablar de Fernando Alonso y Lance Stroll. En Aston Martin sí tienen muchas tareas pendientes. Con el AMR26 habiendo sorprendido en Barcelona por su diseño rompedor, llega la hora de demostrar que las virguerías de Adrian Newey tienen una función. Alonso estuvo más tiempo en pista en Barcelona, pero no lo suficiente para saber si las prestaciones del AMR26 son alentadoras o no.

Aston Martin y Williams, en el foco

Con Aston Martin la historia es sencilla: la expectación por ver el rompedor diseño de Adrian Newey acaparará todos los focos. Si bien será Lance Stroll el encargado de pilotar el AMR26 durante todo el miércoles, será interesante ver de qué es capaz el canadiense. Alonso tendrá que esperar al jueves para llevar al límite su nuevo monoplaza para, ya el viernes, ser de nuevo Stroll el piloto titular.

De otra manera se han repartido en Williams. La escudería británica fue la única en no aparecer en Barcelona, por lo que tienen mucho trabajo por delante. Carlos Sainz estará las mañanas de miércoles y viernes, y la tarde del jueves. Tiempo más que suficiente para coger las sensaciones necesarias y recuperar el tiempo perdido con los rivales. El objetivo de Williams, y también de Aston Martin, es claro: hacer kilómetros, confirmar que la aerodinámica funciona y corroborar la fiabilidad de sus respectivos motores. En esa última parcela, Aston Martin con Honda tienen más incertidumbre.

Cuándo salen a pista los pilotos

Poco a poco, las diferentes escuderías van anunciando sus planes para estos tres días de test. Normalmente, hay dos opciones o estrategias para que los dos pilotos de cada equipo tengan un tiempo parecido en pista.

Alpine : falta por confirmar.

: falta por confirmar. Aston Martin : Lance Stroll tendrá protagonismo total miércoles y viernes; Fernando Alonso, el jueves .

: Lance Stroll tendrá protagonismo total miércoles y viernes; . Audi : falta por confirmar.

: falta por confirmar. Cadillac : falta por confirmar.

: falta por confirmar. Ferrari : falta por confirmar.

: falta por confirmar. Haas : Esteban Ocon saldrá el miércoles, Oliver Bearman el jueves y, el viernes, los dos.

: Esteban Ocon saldrá el miércoles, Oliver Bearman el jueves y, el viernes, los dos. McLaren : Oscar Piastri empezará este miércoles, el jueves será para Lando Norris y el viernes se repartirán la jornada entre ambos.

: Oscar Piastri empezará este miércoles, el jueves será para Lando Norris y el viernes se repartirán la jornada entre ambos. Mercedes : Todos los días saldrán George Russell y Kimi Antonelli a pista; el británico será el protagonista de las mañanas de miércoles y viernes, y el italiano del jueves. El resto de sesiones, a la inversa.

: Todos los días saldrán George Russell y Kimi Antonelli a pista; el británico será el protagonista de las mañanas de miércoles y viernes, y el italiano del jueves. El resto de sesiones, a la inversa. Racing Bulls : falta por confirmar.

: falta por confirmar. Red Bull : Max Verstappen protagonizará la jornada de miércoles e Isack Hadjar la del jueves; el neerlandés estará también el viernes por la mañana y el francés, el viernes por la tarde.

: Max Verstappen protagonizará la jornada de miércoles e Isack Hadjar la del jueves; el neerlandés estará también el viernes por la mañana y el francés, el viernes por la tarde. Williams Racing: reparto total entre Alex Albon y Carlos Sainz. El español se adjudica las mañanas de miércoles y viernes, y la tarde del jueves; el tailandés, las otras sesiones.

Horario de los test y dónde verlo

Los tres días de test tienen un horario muy marcado: de 8 a 17, con una hora para comer de 12 a 13 horas. Y el dónde... tal y como ocurrió en Barcelona, los test no se puede ver en directo por ningún lado. Únicamente habrá una conexión durante la última hora de cada jornada. Es decir: de 16 a 17h, en DAZN, conectarán para ver terminar la sesión. Aún así, en ElDesmarque, informaremos de todo lo que vaya ocurriendo en Bahréin.