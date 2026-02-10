Fernando Alonso pone una condición para renovar hasta 2027 con Aston Martin

Alberto Cercós García 10 FEB 2026 - 11:00h.

Fernando Alonso está listo para salir a pista y rodar de nuevo con el AMR26, pero ya piensa en qué hará en 2027

Así ha sido la presentación del AMR26, con Adrian Newey y Fernando Alonso como protagonistas

Fernando Alonso lo tiene todo para dar la campanada este 2026. Tiene un equipo que le apoya, el mejor ingeniero y un coche rompedor. Si bien aún falta mucha pretemporada por delante y las sensaciones pueden cambiar de manera radical, el hecho de pensar en el Gran Premio de Australia ya motiva a todo el mundo. Este pasado lunes se presentó de manera oficial el AMR26. Un monoplaza único, diseñado por Adrian Newey y fabricado en la nueva fábrica de Silverstone. Toda una proeza para la escudería británica de Lawrence Stroll, quien compró la estructura hace solo cinco años, en 2021. Con los ingredientes bien ordenados en la mesa, solo toca que la acción en pista empiece para dar salida a una temporada marcada por las nuevas reglas de la Fórmula 1.

En ese sentido, Alonso es cauto. Sabe que todos los equipos se encuentran en un contexto muy similar y que nadie sabe realmente cómo funcionarán los coches una vez empiece la temporada. Los test serán importante, justo este miércoles empiezan en Bahréin. Pero la cruda realidad se verá a partir de Melbourne. En esa primera carrera, y a lo largo de la primera parte de la temporada, se irá viendo el potencial de cada equipo. Y en esa evolución, Alonso espera que Aston Martin sea capaz de estar arriba. "Siento que es un momento muy importante para el equipo, es la primera vez que somos un equipo con nuestro propio motor. Siento que es el comienzo de algo importante que vendrá en los próximos años. Estamos listos para apretar al máximo y tener éxito", auguraba el propio piloto español durante la presentación del AMR26.

La condición de Fernando Alonso para seguir un año más

Pero si hay algo que tiene en tensión a todos los 'alonsistas' es el futuro del asturiano. 2026 se antoja uno de los años más importantes para Alonso, tanto a nivel deportivo como personal. En pocos meses se estrenará como padre, y eso puede convertirse en la excusa perfecta para tantear la retirada con 45 años -los que tendrá una vez termine el curso-.

Eso sí: hay un condicionante que podría hacer que Alonso aguantase hasta 2027. Lo explica Carlos Miguel, en COPE. "El coche tiene muy buena pinta, pero ha empezado a diseñarse 3 meses después que el del resto. Al principio habrá que tener un poquito de paciencia. Si Fernando ve brotes verdes, alargaría un año más su carrera deportiva", cuenta el periodista.

Aston Martin ya tiene una presión extra. Si quiere retener a Fernando Alonso una temporada más, el AMR26 debe evolucionar y dar la talla desde el minuto uno. Eso, y que piloto y equipo se sienten en un momento determinado para negociar una renovación. Como siempre, 2027 queda aún muy lejos; tanto, que ni el 2026 ha empezado.