La cuenta atrás para ver apagarse al primer semáforo de la temporada ya ha comenzado. En menos de un mes, la campaña 2026 de la Fórmula 1 arrancará con el Gran Premio de Australia, el fin de semana que dará el pistoletazo de salida a una nueva era dentro del mundo del motor.

Y es que el cambio de reglamento al que se ha sometido la competición abre un abanico de posibilidades para todos los equipos y cualquier parecido con los resultados de temporadas pasadas puede ser un simple espejismo. Bien lo saben en Aston Martin, donde llevan meses augurando una gran actuación en este nuevo curso y ya ha llegado la hora de la verdad.

Este lunes, Fernando Alonso, Lance Stroll y compañía han estrenado su nuevo AMR26, el coche que pretenden llevar a lo más alto del podio. Por supuesto, Adrian Newey ha sido uno de los grandes reclamos del acto, en el que se ha confirmado la revolución que la escudería británica pretende introducir en el paddock.

Y el piloto español, como no podía ser de otra manera, ha tomado el micrófono para expresar sus primeras palabras una vez desvelado su nuevo 'juguete'. "Creo que vamos a ir de menos a más durante el campeonato, ojalá podamos a mitad de año tener un coche que nos permita luchar por cosas grandes", ha declarado Fernando para abrir boca.

Las palabras de Fernando Alonso en la presentación del AMR26

Pese a que la imagen del vehículo se hizo esperar, el asturiano atendió a DAZN para reivindicar una vez más la figura de Newey, a quien definió como "el mejor diseñador".

"El equipo tiene mucha ilusión y tenemos todos los ingredientes: tenemos al mejor diseñador de coches que ha existido, unas instalaciones y un túnel de viento top y ahora nos falta tiempo para engrana todo eso. Es un desafío bonito y tengo ganas de ello", decía el doble campeón del mundo.

"Los nuevos comienzos siempre son interesantes y este año más con el cambio de reglamentación, con muchos cambios para nosotros y con Honda como nuevo compañero de viaje", completaba.

Durante el evento celebrado en Arabia Saudí, Fernando ha asegurado que es “el coche más corto de los últimos años, pero suficiente. Estamos deseando descubrir el coche y competir con él”.

Continuando hablando de Newey, el asturiano ha recordado todos los años en los que ha competido contra él para presumir de que ahora pilotará a sus mandos: “He competido contra Adrian durante toda mi carrera y al fin puedo correr con uno de sus coches, además con la llegada de un nuevo reglamento. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo".

Más de Alonso: “Siento que es un momento muy importante para el equipo, es la primera vez que somos un equipo con nuestro propio motor. Siento que es el comienzo de algo importante que vendrá en los próximos años. Estamos listos para apretar al máximo y tener éxito”.

La importancia de la segunda parte de la temporada: "Será una temporada muy interesante, sobre todo la segunda parte será más importante. Los test de Bahréin y Austria marcarán un poco el camino, pero estamos muy centrados en el desarrollo del coche”.