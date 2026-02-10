Carlos Sainz y Williams se la juegan en Baréin, un todo o nada con los rivales muy por delante

Alberto Cercós García 10 FEB 2026 - 14:30h.

Carlos Sainz tiene por delante tres días vitales para empezar a entender las prestaciones del Williams FW48

Williams Racing y Carlos Sainz llegan a estos test de Baréin con todos los focos puestos, más incluso de lo habitual. No solo porque durante los próximos días se verá el debut real del FW48 a manos de Alex Albon y Carlos Sainz, sino porque el camino hasta llegar a estos test no ha sido nada sencillo para la escudería británica. La ausencia en el 'shakedown' en Montmeló encendió todas las alarmas, aunque dentro del equipo insisten que el contratiempo ya está bajo control y totalmente solucionado. Tanto es así que hace poco se vieron, por sorpresa, unas imágenes del FW48 rodando por Silverstone en una especie de 'filming day'. Una oportunidad importante para ver por dónde va el equipo de James Volwes a nivel técnico.

Pero, ¿qué pasó en Barcelona? Williams no llegó a tiempo. La nueva reglamentación está creando estragos en la gran mayoría de escuderías y, para Williams, la adaptación a la nueva F1 está costando más de la cuenta. El FW48 sufrió retrasos en la fase final de fabricación, especialmente con el chasis y algunos componentes clave. En su momento, se habló que no habían superado el 'crash-test', una prueba de vital importancia para poder salir a pista con total seguridad. Con una F1 marcada por calendarios apretados y milimétricos, perderse la semana en Barcelona fue un golpe muy duro. Aún así, la decisión del equipo fue clara: era mejor no forzar ni improvisar, y asegurarse en llegar al 100% a Baréin con un coche listo y fiable.

Las tres claves de Baréin para Carlos Sainz

El efecto colateral de no estar en Barcelona es claro: Williams lleva cero vueltas dadas en este 2026. Contra ellos, otros como Mercedes o Red Bull que superan las 500 vueltas. Es por ello que estos primeros tres días en Baréin son de vital importancia tanto para Carlos Sainz como para Williams. Y es que muchas miradas estarán puestas en cómo de bien -o de mal- funciona el FW48. Dentro de todo este contexto, hay tres claves que cabe destacar.

La primera de ellas es que Carlos Sainz se tiene que adaptar de nuevo a un Williams. Ya hizo ese trabajo en 2025 y, cuando parecía que lo tenía completamente dominado, cambia todo de nuevo. El español tiene un estilo muy metódico y muy técnico, por lo que será interesante ver cómo se puede adaptar a la nueva reglamentación y al FW48.

A nivel del propio monoplaza, tanto Albon como Sainz buscaran la fiabilidad antes que el rendimiento. Tras no estar en Montmeló y estar a cero, la prioridad no será buscar un tiempo rápido; más bien la de completar tandas largas sin problemas en el motor. Cada vuelta será importante para Sainz porque cada dato será oro para el equipo. Por último, este cambio que está sufriendo la F1 es vital para Sainz. El madrileño llegó a Williams para liderar el proyecto y ahora es el momento, empezando toda la parrilla de cero, de demostrar que es capaz de todo.