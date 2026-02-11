Adrian Newey y Lawrence Stroll en Baréin, la prueba de que en Aston Martin se cuece algo importante

Alberto Cercós García 11 FEB 2026 - 11:53h.

El box de Aston Martin se llena de los pesos pesados más importantes del equipo mientras Lance Stroll rueda con el AMR26

Una nueva 'era' ha llegado tanto a la Fórmula 1 como a Aston Martin. En la escudería británica llevaban mucho tiempo soñando con el inicio de este 2026. Y es que en Silverstone encadenan varios años centrados en esta nueva temporada. No solo por el cambio de reglamentación tan importante que vive la F1, que también; sino por el hecho de tener un coche completamente diseñado por Adrian Newey. El AMR26 ha aterrizado de la mejor manera posible: sorprendiendo a todo el mundo. Durante los primeros test en Montmeló, la apreciación fue muy leve; sin embargo, ya en Baréin, la comparación con algún otro equipo es escandalosa. Newey ha hecho su trabajo a la perfección, al menos a nivel visual. Ahora toca la parte más importante, que el coche sea rápido. Y para ello, aún deberán esperar. El proceso se antoja largo y las evoluciones que haya durante la temporada serán la clave para determinar en qué punto puede quedarse el proyecto.

Pero el presente también es importante. Los test van a marcar el devenir del inicio de la temporada, que está a la vuelta de la esquina. Y para ello, realizar una buena pretemporada es de vital importancia. Aunque Fernando Alonso hable más a medio plazo e incluso Newey haga prácticamente lo mismo. La realidad es que coger sensaciones positivas se antoja clave. "Siento que es un momento muy importante para el equipo, es la primera vez que somos un equipo con nuestro propio motor. Siento que es el comienzo de algo importante que vendrá en los próximos años. Estamos listos para apretar al máximo y tener éxito", auguraba Alonso en la presentación oficial del AMR26.

Los pesos pesados de Aston Martin, en Baréin

Prueba de lo importante que va a ser el 2026 está que en el box de Aston Martin se encuentran los pesos pesados de la escudería. Más allá del mencionado Newey, quien como ingeniero jefe tiene el deber de estar encima de todo lo que ocurre estos días, destaca también la presencia de Lawrence Stroll. El dueño de Aston Martin no se ha querido perder la puesta de largo del proyecto más ambicioso de su vida. Desde que compró el equipo allá por 2021, los pasos que ha dado siempre han sido para mejorar. Por ello, ver 'in situ' cómo su hijo salía a pista con el AMR26 ha debido ser una experiencia más que notoria.

Incluso Newey, en la presentación hace escasos días, explicó una curiosa situación que vivió en Barcelona con Stroll. "El coche rodó día y medio en Barcelona de color negro, porque no tuvimos tiempo para pintarlo. Y fue fabuloso, Lawrence Stroll y yo estábamos sentados juntos en el pit-lane y creo que a los dos casi se nos escapa una lágrima porque ha sido un viaje largo, emotivo, de mucha pasión", explicaba el británico. Ahora, con ambos en Baréin expectantes por ver cómo evoluciona el AMR26, se confirma una cosa: van en serio y se empieza a cocer algo muy importante.