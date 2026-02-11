Aston Martin da 33 vueltas en su primer día en los test de Baréin y las redes no se lo creen

Alberto Cercós García 11 FEB 2026 - 12:42h.

Lance Stroll da 'solo' 33 -sí, 33- vueltas en la sesión matinal en Baréin

Adrian Newey y Lawrence Stroll en Baréin, la prueba de que en Aston Martin se cuece algo importante

La primera tanda en Baréin deja más dudas que otra cosa en clave Aston Martin. Lance Stroll tenía la tarea de recuperar cierto terreno tras perderse gran parte de los test en Montmeló. Con toda la jornada por delante y tras haberse realizado solo la parte matinal, los números del piloto canadiense dejan mucho que desear. Pese a estar el box de Aston Martin plagado de jefazos viendo detenidamente cómo funciona el nuevo AMR26, la cruda realidad es que las 33 vueltas que ha dado Stroll saben a muy poco. Es el penúltimo equipo que ha salida a pista que menos giros a realizado, solo por delante de las 28 de Alpine. Por contra, destaca que Carlos Sainz y Williams sí se están tomando los test de manera algo más seria, y encabezan esta particular lista con un total de 77 vueltas.

Pero centrándonos en Aston Martin y Lance Stroll. La idea que tenía -y sigue teniendo- el equipo británico es clara: hacer el máximo número de kilómetros posibles para poder llegar al Gran Premio de Australia sabiendo que el coche es fiable y que el motor Honda cumple con las expectativas. En ese sentido, el motor aún parece capado. No ha superado los 300 kilómetros por hora, por lo que a nivel de tiempos Stroll está lejos de los mejores. Concretamente se encuentra en penúltima posición a casi cuatro segundos y medio de Max Verstappen, quien ha liderado la sesión.

La 'gracia' de las 33 vueltas

Si bien Stroll también tiene toda la tarde para dar aún más vueltas y trabajar a fondo en conocer el nuevo coche, las 33 vueltas que ha dado el canadiense se antojan algo pobre. Al menos, esa es la sensación que recoge las redes sociales. Fernando Alonso, por comprar, hizo 49 en su 'debut' en Barcelona; y Stroll, en Baréin, está muy lejos de otros nombres con más giros. Nadie sabe exactamente por qué, pero la realidad es que en Aston Martin necesitan hacer muchas más pruebas. Es verdad que se trata de la primera toma de contacto, que queda aún mucha tela por cortar. Pero esa sensación agridulce ya nadie la va a olvidar.

Por último, el chiste: 33. Ya sea una señal o mera casualidad, pero el famoso número persigue a los 'alonsistas' hasta cuando el asturiano no está en pista. Las redes también han reaccionado al respecto y nadie entiende por qué el AMR26 sigue con la velocidad limitada.